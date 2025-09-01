Aktualizacja: 01.09.2025 09:01 Publikacja: 01.09.2025 04:52
Foto: Adobe Stock
Doświadczenia życiowego nie określimy liczbą.
Jako sędzia z ponad 10-letnim stażem w sądach rodzinnych uważam, że jest to bardzo dobry pomysł i słuszna droga do wzmocnienia pionu rodzinnego. Popieramy propozycję ministerstwa, która powinna jednak pojawić się już dawno. Od wielu lat nie możemy zrozumieć, dlaczego asesorzy zostali odsunięci od orzekania w tych wydziałach. Nie widzimy dla tego działania żadnego uzasadnienia, a dostrzegamy jedynie szkodę dla dobra spraw rodzinnych. Blokuje to bowiem przyszłym sędziom możliwość nabycia niezbędnego warsztatu i umiejętności, które można zdobyć przede wszystkim poprzez praktykę. Szereg sędziów rodzinnych, których znam rozpoczynało lata temu swoją ścieżkę zawodową w sądach rodzinnych właśnie jako asesorzy i nie miało to ani wtedy ani później żadnych negatywnych skutków dla orzecznictwa.
Czytaj więcej
Rząd chce usprawnić rozpatrywanie spraw w wydziałach rodzinnych i nieletnich. Do sądów tych mają...
Są to uwagi całkowicie chybione. Doświadczenia życiowego nie można mierzyć sumą przeżytych lat. Każdy bowiem ma inne doświadczenia, które wynosi najpierw ze swoich domów rodzinnych, a potem z rodzin, które zaczyna tworzyć. Poza tym wielu bardzo dobrych sędziów rodzinnych to ludzie, którzy nie założyli rodzin, nie mają dzieci. Są za to świetnymi orzecznikami. Pamiętajmy też, że poważne sprawy, które dotykają materii rodzinnej rozstrzygają już asesorzy w wydziałach cywilnych i karnych. Mam na myśli chociażby orzekanie: o eksmisji z ustawy o przemocy w rodzinie, o podziałach majątku i spadku, w sprawach o znęcanie.
Ten argument jest całkowicie nietrafiony. Powtarzam, wielu sędziów rodzinnych w wieku 40 czy 50 lat z różnych powodów nie ma dzieci, a z powodzeniem orzeka. Czy zatem należałoby ich wyłączyć z rozpatrywania spraw w pionie rodzinnym? Czy ktoś, kto nigdy nie zawarł związku małżeńskiego, nie rozwiódł się, nie może orzekać o rozwodzie? Na szczęście nie ma takich warunków kwalifikacyjnych do wejścia do zawodu. Byłby to absurd. Trzeba też pamiętać, że część młodych asesorów ma bogate doświadczenia wyniesione z własnych domów rodzinnych. Niektórzy żyli chociażby w rodzinach wielopokoleniowych i mogą mieć dużo większe doświadczenie życiowe w zakresie opieki nad dziećmi i funkcjonowania rodziny niż 50-latek, który był jedynakiem, a w dorosłym życiu żyje samotnie.
Mimo że doświadczenie życiowe jest określone jako cecha, którą musi mieć sędzia rodzinny, to trudno określić ją za pomocą liczby. Oczywiście powinna być jakaś umowna granica, ale nie może być ona jedynym wyznacznikiem. Jaką pogłębioną wiedzę o problemach, z którymi boryka się rodzina stoczniowców z Gdyni mieszkająca w mieszkaniu komunalnym ma 40-letni sędzia mieszkający w dużym domu z ogródkiem? Zapewne niewielką. Jako sędziowie rodzinni często orzekamy w sprawach grup społecznych, w których nie funkcjonujemy. Uważam, że asesorzy nie są za młodzi, aby orzekać w wydziałach rodzinnych i sprawdzą się w tej roli. Powinniśmy przy tym zainwestować w ich intensywne szkolenia, studia podyplomowe, spotkania z psychologami, współpracę z fundacjami. W ten sposób oraz poprzez praktykę nabywa się cenne w naszym zawodzie umiejętności.
Czytaj więcej
Asesorzy sądowi mogą być za młodzi, żeby orzekać w sprawach rodzinnych, brakuje im doświadczenia...
Jest bardzo ciężko. W Gdańsku mamy dwa sądy rejonowe, a wydziały rodzinne są tylko w sądzie na południu. Orzeka tam 15 sędziów, na całe miasto i okoliczne gminy. Referat każdego z tych sędziów liczy ok. 900 spraw, z czego ok. 400 jest na biegu. A sprawy te dotyczą bardzo szerokiego spektrum wrażliwych zagadnień: alimentów, opieki nad dzieckiem, opiekunów prawnych osób starszych i ubezwłasnowolnionych, zgód na zabiegi medyczne, leczenie uzależnień i nieletnich. Są jednak sądy, w których jest jeszcze gorzej. Tam sytuacja jest krytyczna i śmiało można mówić o zapaści. Chociażby w Krakowie referaty sędziów liczą po 1200 i więcej spraw.
Sądzę, że liczba 200-300 spraw czynnych jest jeszcze do opanowania. Potem jest już trudno, robią się zaległości i prowadzi to do przeciążenia, przemęczenia i wypalenia sędziego. Warto też pamiętać o tym, że wiele spraw rodzinnych należy rozpoznawać w trybie pilnym.
W sprawach, które właśnie wpływają wyznaczam pierwsze terminy na listopad i grudzień, co oznacza, że na pierwszą rozprawę trzeba czekać trzy, cztery miesiące. Orzeczenie w sprawach alimentacyjnych zapada po ok. roku – półtora roku. Zdecydowanie dłużej oczekuje się na rozstrzygnięcie w sprawach opiekuńczych. Związane jest to w dużej mierze z potrzebą pozyskania opinii biegłych, co zajmuje ok. 8 miesięcy. Z dostępnością tych ekspertów jest ogromny problem. Szczególnie dotkliwy jest deficyt biegłych psychiatrów i psychologów. W konsekwencji orzeczenie w sprawach opiekuńczych zapada średnio po dwóch i pół roku.
Prawda jest taka, że sobie nie radzą. Wielu sędziów pracuje w soboty i w niedziele. Praca w domu po godzinach jest codziennością. Chyba jedynie dzięki poświęceniu pracowników i sędziów system jeszcze się całkowicie nie zawalił. Zapaść potęguje wypalenie sędziów i odejścia w stan spoczynku. Niestety nie są oni zastępowani przez młodych orzeczników. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia chociażby w Gdyni, gdzie w jednym momencie z sądu odchodzi kilku sędziów. Bez napływu nowej kadry sądy rodzinne długo nie wytrzymają.
Czytaj więcej
Teza 1: Długie procesy to poważniejszy problem wymiaru sprawiedliwości niż spór wokół neosędziów.
Teza 2: Reformy, które pozwolą skrócić czas rozpatrywania spraw w sądach należy wprowadzić niezależnie od tego, kiedy zostanie rozwiązany kryzys związany z powołaniami sędziowskimi.
Teza 3: Wyprowadzenie określonych spraw z sądów może znacząco wpłynąć na przyspieszenie procesów sądowych bez jakości dla poczucia sprawiedliwości obywateli.
Jestem o tym przekonana. Umożliwienie orzekania asesorom w sprawach rodzinnych pozwoli wyprowadzić wydziały rodzinne z zapaści i przyśpieszy rozpatrywanie spraw. Wyroki zapadałyby szybciej, a na rozprawy czekałoby się krócej. Co ważne, chętni do wejścia do tego zawodu są. Obserwuję aplikantów i wielu z nich to entuzjaści prawa rodzinnego, którzy chcą się uczyć, są pełni zapału i wnieśliby wiele do sądów rodzinnych, w tym niezwykle cenne świeże spojrzenie.
Bardzo cieszy nas wzmocnienie asystentami sędziów, które nastąpiło w ostatnim czasie. Oczekujemy jeszcze na większy napływ referendarzy sądowych, którzy trafiają głównie do wydziałów cywilnych. Poza tym od dłuższego czasu postulujemy, aby zmniejszyć niezwykle szeroką kognicję sądów rodzinnych. Od rozstrzygania przez te sądy należałoby wykluczyć chociażby orzekanie o przymusowym leczeniu uzależnień czy zgody na przeprowadzanie zabiegów medycznych. Dochodzi do sytuacji, w której jako sędzia na sali sądowej muszę decydować o tym, czy obciąć komuś stopę cukrzycową czy nie. Te decyzje mogliby podejmować zamiast sądu lekarze specjaliści np. na konsyliach, którzy mają dużo większą wiedzę w tym zakresie. Pomocą dla nas byłoby też stworzenie rejestru osób, które mają ingerencję we władzę rodzicielską. Usprawnienia wymaga także sposób kierowania osób nieletnich na leczenie uzależnień. Najpilniejsza jest jednak potrzeba wzmocnienia kadrowego. Mamy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej.
Katarzyna Piotrowska – sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, wiceprezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Doświadczenia życiowego nie określimy liczbą.
Ponad 30 proc. uczniów z Ukrainy w starszych klasach liceum i techników rezygnuje z nauki w polskiej szkole, a z...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Jeśli sprzedajemy odziedziczone po najbliższej rodzinie mieszkanie bądź dom i spadek był zwolniony z podatku, ni...
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wezwał premiera Donalda Tuska do opublikowania orzeczeń Try...
W ciągu pięciu lat wartość szkód w lasach wzrosła z 640 tys. zł do blisko 26 mln zł rocznie. Projekt zmian w pra...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która definitywnie zrywa z planem budowy Centralnej Informacji Emeryta...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas