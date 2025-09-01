Asesorami zostają już osoby 28-29-letnie. Czy uważa pani, że osoba przed 30-tką może legitymować się na tyle pogłębionym doświadczeniem życiowym, żeby rozstrzygać np. o losie dziecka, które może doznawać przemocy?

Mimo że doświadczenie życiowe jest określone jako cecha, którą musi mieć sędzia rodzinny, to trudno określić ją za pomocą liczby. Oczywiście powinna być jakaś umowna granica, ale nie może być ona jedynym wyznacznikiem. Jaką pogłębioną wiedzę o problemach, z którymi boryka się rodzina stoczniowców z Gdyni mieszkająca w mieszkaniu komunalnym ma 40-letni sędzia mieszkający w dużym domu z ogródkiem? Zapewne niewielką. Jako sędziowie rodzinni często orzekamy w sprawach grup społecznych, w których nie funkcjonujemy. Uważam, że asesorzy nie są za młodzi, aby orzekać w wydziałach rodzinnych i sprawdzą się w tej roli. Powinniśmy przy tym zainwestować w ich intensywne szkolenia, studia podyplomowe, spotkania z psychologami, współpracę z fundacjami. W ten sposób oraz poprzez praktykę nabywa się cenne w naszym zawodzie umiejętności.

Resort sprawiedliwości przekonuje, że sądy rodzinne zmagają się z brakami kadrowymi, wyjątkowym obciążeniem sprawami i wypaleniem sędziów. Jak wygląda sytuacja w pani wydziale?

Jest bardzo ciężko. W Gdańsku mamy dwa sądy rejonowe, a wydziały rodzinne są tylko w sądzie na południu. Orzeka tam 15 sędziów, na całe miasto i okoliczne gminy. Referat każdego z tych sędziów liczy ok. 900 spraw, z czego ok. 400 jest na biegu. A sprawy te dotyczą bardzo szerokiego spektrum wrażliwych zagadnień: alimentów, opieki nad dzieckiem, opiekunów prawnych osób starszych i ubezwłasnowolnionych, zgód na zabiegi medyczne, leczenie uzależnień i nieletnich. Są jednak sądy, w których jest jeszcze gorzej. Tam sytuacja jest krytyczna i śmiało można mówić o zapaści. Chociażby w Krakowie referaty sędziów liczą po 1200 i więcej spraw.

Jak to ogarnąć?

Sądzę, że liczba 200-300 spraw czynnych jest jeszcze do opanowania. Potem jest już trudno, robią się zaległości i prowadzi to do przeciążenia, przemęczenia i wypalenia sędziego. Warto też pamiętać o tym, że wiele spraw rodzinnych należy rozpoznawać w trybie pilnym.

Jak długo trzeba czekać w sądach rodzinnych na wyznaczenie pierwszej rozprawy albo na orzeczenie?

W sprawach, które właśnie wpływają wyznaczam pierwsze terminy na listopad i grudzień, co oznacza, że na pierwszą rozprawę trzeba czekać trzy, cztery miesiące. Orzeczenie w sprawach alimentacyjnych zapada po ok. roku – półtora roku. Zdecydowanie dłużej oczekuje się na rozstrzygnięcie w sprawach opiekuńczych. Związane jest to w dużej mierze z potrzebą pozyskania opinii biegłych, co zajmuje ok. 8 miesięcy. Z dostępnością tych ekspertów jest ogromny problem. Szczególnie dotkliwy jest deficyt biegłych psychiatrów i psychologów. W konsekwencji orzeczenie w sprawach opiekuńczych zapada średnio po dwóch i pół roku.

Jak wydziały rodzinne radzą sobie z brakami kadrowymi?

Prawda jest taka, że sobie nie radzą. Wielu sędziów pracuje w soboty i w niedziele. Praca w domu po godzinach jest codziennością. Chyba jedynie dzięki poświęceniu pracowników i sędziów system jeszcze się całkowicie nie zawalił. Zapaść potęguje wypalenie sędziów i odejścia w stan spoczynku. Niestety nie są oni zastępowani przez młodych orzeczników. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia chociażby w Gdyni, gdzie w jednym momencie z sądu odchodzi kilku sędziów. Bez napływu nowej kadry sądy rodzinne długo nie wytrzymają.