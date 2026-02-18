Donald Trump
W czterodniowym badaniu, zakończonym w poniedziałek, jedynie 38 proc. respondentów oceniło, że Donald Trump dobrze radzi sobie z kwestią imigracji. To spadek z 39 proc. w styczniowym sondażu oraz wyraźnie mniej niż maksymalne 50 proc., które odnotowano w pierwszych miesiącach po objęciu urzędu w 2025 roku.
Imigracja była jednym z głównych tematów kampanii wyborczej Trumpa przed reelekcją w 2024 roku. Prezydent zapowiadał wówczas największą od dekad akcję deportacyjną i po powrocie do władzy w styczniu 2025 roku nakazał szeroko zakrojone działania służb imigracyjnych.
Sondaż wskazuje na wyraźny spadek poparcia wśród mężczyzn, czyli grupy, która odegrała istotną rolę w zwycięstwie Trumpa w wyborach w 2024 roku. Przez większą część 2025 roku jego notowania wśród mężczyzn w kwestii imigracji utrzymywały się w pobliżu 50 proc. Obecnie pozytywnie ocenia je 41 proc. badanych.
Wśród kobiet poparcie dla polityki imigracyjnej Trumpa spadło z około 40 proc. w większości 2025 roku do 35 proc. w najnowszym badaniu.
Administracja Trumpa od początku kadencji realizuje twardą linię wobec nielegalnej imigracji. W całym kraju regularnie prowadzone są naloty i zatrzymania, a funkcjonariusze w taktycznym umundurowaniu stali się częstym widokiem w wielu miastach. W ostatnich miesiącach dochodziło również do gwałtownych starć między agentami federalnymi a protestującymi.
W ubiegłym tygodniu administracja ogłosiła jednak zakończenie szeroko krytykowanej fali deportacji w Minnesocie, gdzie podczas interwencji służb zginęło dwoje obywateli USA. Decyzja ta została odebrana jako ustępstwo ze strony prezydenta.
Nazywany przez Trumpa „carem granicy” Tom Homan, szef amerykańskiej służby granicznej odpowiedzialny za bezpieczeństwo granic oraz „deportacje nielegalnych cudzoziemców”, powiedział, że operacja w mieście była sukcesem, pomimo licznych procesów sądowych i śmierci Renee Good i Alexa Prettiego, którzy zostali śmiertelnie postrzeleni przez agentów federalnych.
Homan zauważył, że operacja nie była idealna, ale ocenił, że dzięki „ustalonemu, ujednoliconemu łańcuchowi dowodzenia” stała się „sprawniejsza”. – Nie chodzi o to, że wcześniej nie było dobrze, ale poprawiliśmy ją – powiedział.
Na początku kadencji ogólny poziom aprobaty dla prezydenta wynosił 47 proc. W ostatnich tygodniach utrzymuje się jednak na najniższym poziomie jego obecnej prezydentury. W najnowszym sondażu 38 proc. respondentów pozytywnie ocenia jego pracę – identycznie jak w badaniu przeprowadzonym w dniach 23–25 stycznia.
Badanie zostało przeprowadzone online na reprezentatywnej, ogólnokrajowej próbie 1117 dorosłych Amerykanów. Maksymalny margines błędu wynosił 3 punkty procentowe.
