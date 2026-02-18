Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest obecne poparcie Amerykanów dla polityki imigracyjnej Donalda Trumpa?

W jaki sposób zmieniło się poparcie dla polityki imigracyjnej Donalda Trumpa wśród mężczyzn?

Jak wygląda ogólna ocena prezydentury Trumpa?

W czterodniowym badaniu, zakończonym w poniedziałek, jedynie 38 proc. respondentów oceniło, że Donald Trump dobrze radzi sobie z kwestią imigracji. To spadek z 39 proc. w styczniowym sondażu oraz wyraźnie mniej niż maksymalne 50 proc., które odnotowano w pierwszych miesiącach po objęciu urzędu w 2025 roku.

Imigracja była jednym z głównych tematów kampanii wyborczej Trumpa przed reelekcją w 2024 roku. Prezydent zapowiadał wówczas największą od dekad akcję deportacyjną i po powrocie do władzy w styczniu 2025 roku nakazał szeroko zakrojone działania służb imigracyjnych.

Amerykanie ocenili działania Trumpa. Spadek poparcia wśród mężczyzn

Sondaż wskazuje na wyraźny spadek poparcia wśród mężczyzn, czyli grupy, która odegrała istotną rolę w zwycięstwie Trumpa w wyborach w 2024 roku. Przez większą część 2025 roku jego notowania wśród mężczyzn w kwestii imigracji utrzymywały się w pobliżu 50 proc. Obecnie pozytywnie ocenia je 41 proc. badanych.