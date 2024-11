- Teraz nagle trzeba zmian w stosunku do tego, o czym cały świat milczał przez lata, to jest trudne – stwierdził. Orbán od dawna apeluje o jak najszybsze zawieszenie broni i zakończenie wojny Rosji z Ukrainą. Węgry nie udzielają Ukrainie pomocy wojskowej i nie pozwalają na transportowanie takiej pomocy przez swoje terytorium (choć Budapeszt przekazuje Kijowowi pomoc humanitarną). Orbán jest również przeciwnikiem sankcji wobec Rosji przekonując, że szkodzą one bardziej gospodarce europejskiej, niż rosyjskiej.



Sytuacja na froncie jest oczywista. To wojskowa porażka. Amerykanie wyjdą z wojny Viktor Orbán, premier Węgier

Premier Węgier jest przekonany, że Trump będzie walczył z trzema rzeczami – ideologią gender, nielegalną migracją i wojną. Według niego najpilniejszą kwestią jest zakończenie wojny na Ukrainie.



- Sytuacja na froncie jest oczywista. To wojskowa porażka. Amerykanie wyjdą z wojny – ocenił Orbán. Premier Węgier mówił też, że Trump „nienawidzi wojen”, a Europa „nie może finansować wojny sama”, choć - jak stwierdził - są tacy, którzy chcą to robić. Ale, jak dodał, „w Europie rośnie liczba tych, którzy milczą... albo uważają, że trzeba się dostosować (do sytuacji)”.