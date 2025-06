Przed izraelską operacją wojskową USA prowadziły negocjacje z Iranem, których celem było zawarcie nowego porozumienia nuklearnego z tym krajem (z porozumienia zawartego przez zachodnie mocarstwa z Teheranem w 2015 roku USA wycofały się jednostronnie w 2019 roku). Rozmowy rozbijały się jednak o odrzucenie przez Teheran żądania zaprzestania wzbogacania uranu na terytorium Iranu.

Skutki amerykańskiego ataku na ośrodek w Fordo widoczne na zdjęciu satelitarnym Foto: PAP

Teraz Witkoff mówi, że USA i Iran prowadzą rozmowy „nie tylko bezpośrednio”, ale też przez pośredników. - Sądzę, że rozmowy są obiecujące. Mamy nadzieję na trwałe porozumienie pokojowe, które wskrzesi Iran – podkreślił specjalny wysłannik prezydenta USA.

- Teraz należy do nas, by usiąść z Irańczykami i osiągnąć całościowe porozumienie pokojowe, jestem pewien, że to osiągniemy – dodał Witkoff.

We wtorek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ USA przekonywały, że weekendowe uderzenie USA na Iran „zdegradowało” irański program nuklearny co jest określeniem słabszym niż twierdzenia o „unicestwieniu” tego programu formułowane przez Donalda Trumpa i wiceprezydenta USA J.D. Vance'a.

Wojna Izraela z Iranem: Obie strony ogłaszają zwycięstwo, zawieszenie broni jest kruche

Zwycięstwo w 12-dniowym konflikcie ogłosiły obie jego strony. Premier Izraela Beniamin Netanjahu mówił, że operacja wojskowa Izraela usunęła zagrożenie nuklearne ze strony Teheranu. Dodał, że Izrael jest zdeterminowany, by uniemożliwić Iranowi odtworzenie utraconego potencjału.