W 2008 roku Stany Zjednoczone usunęły z Wielkiej Brytanii ostatnie swoje głowice atomowe, w związku z końcem zimnej wojny i przekonaniem o tym, że Rosja przestaje stanowić zagrożenie dla Europy. Po aneksji Krymu i inwazji Rosji na Ukrainę z 2022 roku ocena sytuacji w Europie pod kątem bezpieczeństwa drastycznie się jednak zmieniła.

Myśliwiec wielozadaniowy F-35 Foto: PAP

Rząd Keira Starmera uzbraja Wielką Brytanię. Kiedy kraj zacznie wydawać na obronność 5 proc. PKB?

Rząd Keira Starmera zwiększa wydatki na obronność i modernizuje brytyjską armię, w tym brytyjską flotę, w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji oraz oczekiwaniami USA, by Europejczycy wzięli na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Na trwającym właśnie w Hadze szczycie NATO państwa członkowskie Sojuszu mają zobowiązać się do zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB, w tym 3,5 proc. PKB ma być przeznaczane bezpośrednio na zwiększenie potencjału armii.

Wielka Brytania wydaje na obronność ok. 2,3 proc. PKB. Starmer zapowiedział, że do 2027 roku wydatki te wzrosną do 2,5 proc. PKB, a do 2030 roku – do 3 proc. PKB. Wydatki na obronność na poziomie 5 proc. PKB Wielka Brytania ma osiągnąć w 2035 roku. Brytyjski rząd podkreśla, że musi przygotowywać się po raz pierwszy od lat na wojnę na swoim terytorium.