- Warunkiem do rozmowy na ten temat jest to, aby strona amerykańska była na to otwarta. Nie ma nic gorszego niż zgłosić pomysł, który ma ręce i nogi, i usłyszeć za trzy dni odpowiedź taką, ze to nie wchodzi w grę. Bo to nas osłabia – zastrzegł Siemoniak.



- Takie rzeczy trzeba załatwiać w zaciszu gabinetu i mieć pewność, że jest jakaś ścieżka do tego – podkreślił.

Szef MSWiA zwrócił uwagę, że obecnie „ważą się losy przyszłej amerykańskiej obecności” w Europie. - Co do Polski była deklaracja, że ta obecność zostanie utrzymana – zastrzegł dodając jednocześnie, że Polska „widzi dyskusję w Waszyngtonie”. - W takich sytuacjach trzeba najpierw rozmawiać z Amerykanami, a potem coś zgłaszać - stwierdził.



Każda amerykańska instalacja, jak tarcza w Redzikowie, każdy amerykański samolot, żołnierz, sprzęt służy bezpieczeństwu Polski Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji

Tomasz Siemoniak o broni atomowej w Polsce: Jeśli jest otwarta ścieżka, warto w tę stronę iść

Jednocześnie Siemoniak, dopytywany czy ten pomysł „ma ręce i nogi”, zwrócił uwagę na wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, w którym premier przedstawiał informację na temat bezpieczeństwa naszego kraju. - Tusk mówił: użyjemy wszystkich środków dla bezpieczeństwa Polski - podkreślił.