W środę doszło do spotkania Trumpa z członkami administracji odpowiedzialnymi za kwestie bezpieczeństwa. Na spotkaniu tym – jak informuje CBS News – Trump miał zostać zapewniony, że amerykańska armia jest gotowa do uderzenia na Iran już w sobotę. Prawdopodobnie jednak do takiego ataku nie dojdzie przed zakończeniem tego tygodnia.

Donald Trump rozmawiał z Keirem Starmerem o wyspie Diego Garcia. Wspominał o ataku na Iran

Trump w środę relacjonował też w serwisie Truth Social swoją rozmowę z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Rozmowa dotyczyła przyszłości wyspy Diego Garcia – chodzi o decyzję Londynu o przekazaniu Mauritiusowi archipelagu Czagos, 60 wysp na Oceanie Indyjskim, które Brytyjczycy kontrolowali od 1814 roku jako Brytyjskie Terytorium Oceanu Spokojnego. Na największej wyspie archipelagu – Diego Garcia – znajduje się amerykańsko-brytyjska baza wojskowa. Amerykanie korzystali z niej w przeszłości w czasie prowadzenia działań wojennych w Iraku i Afganistanie.

Wielka Brytania chce oddać Mauritiusowi wyspę Diego Garcia. Trump zmienia zdanie W związku z roszczeniami Mauritiusa wobec archipelagu Czagos w 2019 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał brytyjską okupację wysp za nielegalną i wezwał do ich zwrotu. Zwrotowi wysp sprzeciwiał się rząd torysów. Po zmianie władzy na Wyspach w październiku 2024 roku rząd Keira Starmera zawarł porozumienie z Mauritiusem o przekazaniu suwerenności nad wyspami Mauritiusowi, ale baza na wyspie Diego Garcia pozostanie pod kontrolą Wielkiej Brytanii i USA na mocy 99-letniej dzierżawy, którą można przedłużyć o 40 lat.



W kwietniu 2025 roku Donald Trump formalnie zgodził się na przekazanie archipelagu Czagos Mauritiusowi, choć wcześniej sygnalizował, że może zablokować porozumienie ze względu na bliskie związki między Mauritiusem i Chinami. 22 maja 2025 na stronie Departamentu Stanu USA pojawił się komunikat podpisany przez sekretarza stanu USA Marco Rubio zatytułowany „USA wspierają porozumienie Wielkiej Brytanii i Mauritiusu ws. archipelagu Czagos”. Czytamy w nim, że administracja Trumpa uznała, iż porozumienie zapewnia „długoterminowe, stabilne i skuteczne działanie wspólnego amerykańsko-brytyjskiego obiektu wojskowego na Diego Garcia”.



Jednak na początku tego roku Trump zaczął kwestionować działania Londynu twierdząc, że Wielka Brytania oddaje wyspę Diego Garcia Mauritiusowi „bez żadnego powodu”.

Trump pisze w Truth Social, że w czasie rozmowy ze Starmerem tłumaczył brytyjskiemu premierowi, iż „dzierżawa nie jest dobra, jeśli chodzi o państwa” i że Londyn popełnia błąd zawierając 100-letnią umowę dzierżawy w sprawie wyspy.