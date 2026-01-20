22 maja na stronie Departamentu Stanu USA pojawił się komunikat podpisany przez sekretarza stanu USA Marco Rubio zatytułowany „USA wspierają porozumienie Wielkiej Brytanii i Mauritiusu ws. archipelagu Czagos”. Czytamy w nim, że administracja Trumpa uznała, iż porozumienie zapewnia „długoterminowe, stabilne i skuteczne działanie wspólnego amerykańsko-brytyjskiego obiektu wojskowego na Diego Garcia”.

Donald Trump zmienił zdanie ws. archipelagu Czagos?

Teraz jednak, we wpisie w serwisie Truth Social zgłasza obiekcje co do całej operacji. „Co szokujące, nasz »wspaniały« sojusznik, Wielka Brytania, planuje obecnie oddać wyspę Diego Garcia, gdzie znajduje się kluczowa baza wojskowa USA, Mauritiusowi i robi to BEZ ŻADNEGO POWODU” - pisze prezydent USA mimo że w sprawie tej orzeczenie wydał, jak wspomniano wyżej, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

„Nie ma wątpliwości, że Chiny i Rosja zauważyły ten akt całkowitej słabości. To są Międzynarodowe Potęgi, które uznają tylko SIŁĘ, i dlatego Stany Zjednoczone, pod moim przywództwem, są obecnie, po zaledwie roku (prezydentury – red.) szanowane, jak nie były nigdy wcześniej. Wielka Brytania oddając ekstremalnie ważne terytorium popełnia akt WIELKIEJ GŁUPOTY i jest to kolejny, z długiej linii względów Bezpieczeństwa Narodowego, dla których Grenlandia musi być pozyskana. Dania i europejscy sojusznicy muszą zrobić to, co należy” - podkreśla prezydent USA.

Od początku roku USA wywierają rosnącą presję na Danię i jej europejskich sojuszników, by Kopenhaga zgodziła się przekazać Waszyngtonowi kontrolę nad Grenlandią, autonomicznym terytorium zależnym Danii. W ostatnim czasie, w ramach tej presji, Trump zapowiedział nałożenie ceł na Danię, a także Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię, Wielką Brytanię i Norwegię. Cła – początkowo w wysokości 10 proc., z czasem mogą wzrosnąć do 25 proc. – mają obowiązywać od 1 lutego do momentu, gdy Dania zgodzi się sprzedać Grenlandię Stanom Zjednoczonym. Państwa, na które Trump chce nałożyć cła, wysłały w ubiegłym tygodniu niewielkie grupy żołnierzy na Grenlandię w ramach rekonesansu przed ćwiczeniami wojskowymi, które mają odbyć się na wyspie w tym roku.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w jednej z wypowiedzi na temat Grenlandii sygnalizowała, że prezydent zawsze ma do dyspozycji amerykańską armię. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewniał jednak amerykańskich parlamentarzystów, że USA nie zamierzają użyć siły do zajęcia Grenlandii – zamierzają ją natomiast kupić do Danii. Władze Danii i Grenlandii podkreślają jednak, że wyspa nie jest na sprzedaż.