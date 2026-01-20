Rzeczpospolita
Donald Trump: Potrzebujemy Grenlandii również przez głupotę Wielkiej Brytanii

Dania i europejscy sojusznicy muszą zrobić to, co należy - pisze we wpisie w serwisie Truth Social prezydent USA Donald Trump po raz kolejny domagając się wprost przekazania USA kontroli nad Grenlandią.

Publikacja: 20.01.2026 10:44

Donald Trump i Keir Starmer

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Tym razem Trump – jako argument za przejęciem Grenlandii przez USA – wskazuje działania Wielkiej Brytanii. Chodzi o decyzję o przekazaniu Mauritiusowi archipelagu Czagos, 60 wysp na Oceanie Indyjskim, które Brytyjczycy kontrolowali od 1814 roku jako Brytyjskie Terytorium Oceanu Spokojnego. Na największej wyspie archipelagu – Diego Garcia – znajduje się amerykańsko-brytyjska baza wojskowa. Amerykanie korzystali z niej w przeszłości w czasie prowadzenia działań wojennych w Iraku i Afganistanie.  

Dlaczego Wielka Brytania oddaje wyspy Mauritiusowi?

W związku z roszczeniami Mauritiusa wobec archipelagu Czagos w 2019 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał brytyjską okupację wysp za nielegalną i wezwał do ich zwrotu. Zwrotowi wysp sprzeciwiał się rząd torysów. Po zmianie władzy na Wyspach w październiku 2024 roku rząd Keira Starmera zawarł porozumienie z Mauritiusem o przekazaniu suwerenności nad wyspami Mauritiusowi, ale baza na wyspie Diego Garcia pozostanie pod kontrolą Wielkiej Brytanii i USA na mocy 99-letniej dzierżawy, którą można przedłużyć o 40 lat. Krytycy decyzji rządu Starmera wskazywali, że umowa jest niekorzystna dla Londynu, ponieważ Wielka Brytania będzie musiała płacić za bazę wojskową, która przed umową należała do niej. Koszty z tym związane mogą sięgnąć 18 mld funtów (choć brytyjski rząd przekonywał, że są to nieprawdziwe wyliczenia).

Czytaj więcej

Keir Starmer i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump się zgodził, Wielka Brytania będzie mniejsza

W kwietniu 2025 roku Donald Trump formalnie zgodził się na przekazanie archipelagu Czagos Mauritiusowi. Pierwotnie sygnalizował, że może zablokować porozumienie w związku z zaniepokojeniem bliskimi związkami między Mauritiusem i Chinami oraz perspektywą wzmocnienia Pekinu w rejonie Oceanu Indyjskiego. 

22 maja na stronie Departamentu Stanu USA pojawił się komunikat podpisany przez sekretarza stanu USA Marco Rubio zatytułowany „USA wspierają porozumienie Wielkiej Brytanii i Mauritiusu ws. archipelagu Czagos”. Czytamy w nim, że administracja Trumpa uznała, iż porozumienie zapewnia „długoterminowe, stabilne i skuteczne działanie wspólnego amerykańsko-brytyjskiego obiektu wojskowego na Diego Garcia”. 

Donald Trump zmienił zdanie ws. archipelagu Czagos?

Teraz jednak, we wpisie w serwisie Truth Social zgłasza obiekcje co do całej operacji. „Co szokujące, nasz »wspaniały« sojusznik, Wielka Brytania, planuje obecnie oddać wyspę Diego Garcia, gdzie znajduje się kluczowa baza wojskowa USA, Mauritiusowi i robi to BEZ ŻADNEGO POWODU” - pisze prezydent USA mimo że w sprawie tej orzeczenie wydał, jak wspomniano wyżej, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

„Nie ma wątpliwości, że Chiny i Rosja zauważyły ten akt całkowitej słabości. To są Międzynarodowe Potęgi, które uznają tylko SIŁĘ, i dlatego Stany Zjednoczone, pod moim przywództwem, są obecnie, po zaledwie roku (prezydentury – red.) szanowane, jak nie były nigdy wcześniej. Wielka Brytania oddając ekstremalnie ważne terytorium popełnia akt WIELKIEJ GŁUPOTY i jest to kolejny, z długiej linii względów Bezpieczeństwa Narodowego, dla których Grenlandia musi być pozyskana. Dania i europejscy sojusznicy muszą zrobić to, co należy” - podkreśla prezydent USA.  

Od początku roku USA wywierają rosnącą presję na Danię i jej europejskich sojuszników, by Kopenhaga zgodziła się przekazać Waszyngtonowi kontrolę nad Grenlandią, autonomicznym terytorium zależnym Danii. W ostatnim czasie, w ramach tej presji, Trump zapowiedział nałożenie ceł na Danię, a także Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię, Wielką Brytanię i Norwegię. Cła – początkowo w wysokości 10 proc., z czasem mogą wzrosnąć do 25 proc. – mają obowiązywać od 1 lutego do momentu, gdy Dania zgodzi się sprzedać Grenlandię Stanom Zjednoczonym. Państwa, na które Trump chce nałożyć cła, wysłały w ubiegłym tygodniu niewielkie grupy żołnierzy na Grenlandię w ramach rekonesansu przed ćwiczeniami wojskowymi, które mają odbyć się na wyspie w tym roku.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w jednej z wypowiedzi na temat Grenlandii sygnalizowała, że prezydent zawsze ma do dyspozycji amerykańską armię. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewniał jednak amerykańskich parlamentarzystów, że USA nie zamierzają użyć siły do zajęcia Grenlandii – zamierzają ją natomiast kupić do Danii. Władze Danii i Grenlandii podkreślają jednak, że wyspa nie jest na sprzedaż. 

Źródło: rp.pl

