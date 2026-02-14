58 min. 16 sek.
Dr Sulkowski wskazuje na głębokie rozczarowanie modelem, który przez dekady dominował w myśleniu elit Niemiec czy Francji. Zakładano w nim, że lojalność obywatelska naturalnie przeważy nad tożsamością religijną, a siła wartości liberalnych „sama z siebie” przekona przybyszów do integracji. Ekspert nazywa to podejście „naiwnością” i „utopizmem”, wywodzącym się jeszcze z oświeceniowego przekonania o istnieniu tylko jednej, nadrzędnej cywilizacji, do której reszta świata musi dorosnąć.
Czytaj więcej
Na rok przed odejściem z Pałacu Elizejskiego Emmanuel Macron próbuje raz jeszcze przekształcić Un...
Szczególnie interesująca jest analiza przypadku Francji, gdzie model laickości (całkowitego oddzielenia religii od państwa) przechodzi poważny kryzys. Wbrew nadziejom, że każde kolejne pokolenie będzie bardziej zsekularyzowane, dane wskazują na proces odwrotny. Wzrost religijności: W 1989 r. jedynie 7 proc. młodych muzułmanów (15-24 lata) deklarowało obecność na piątkowych modlitwach; obecnie wskaźnik ten wynosi aż 44 proc.. Co najbardziej uderzające, 57 proc. młodzieży muzułmańskiej we Francji uważa, że prawo szariatu jest ważniejsze niż prawo Republiki. Po brutalnym zabójstwie nauczyciela Samuela Paty'ego w 2020 r., ponad połowa nauczycieli we Francji przyznaje, że autocenzuruje się na zajęciach z obawy o własne bezpieczeństwo.
Czytaj więcej
Mieszkańcy państw zachodnich coraz częściej uważają, że świat zmierza w stronę III wojny światowe...
Dr Sulkowski ocenia, że próba demokratyzacji świata arabskiego (m.in. podczas Arabskiej Wiosny) była jednym z największych błędów Europy. Obalenie autorytarnych dyktatorów, którzy przez dekady gwarantowali stabilność, doprowadziło do powstania próżni, którą wypełniły ruchy fundamentalistyczne, co w konsekwencji wywołało kryzys migracyjny w 2015 r..
Ekspert zwraca również uwagę na nieuchronną zmianę struktury społecznej w europejskich metropoliach. W Wiedniu już dziś ponad 40 proc. uczniów szkół podstawowych i średnich to muzułmanie. Rodzi to fundamentalne pytanie: do jakiej grupy i do jakich wartości mają się oni integrować, skoro sama Europa przeżywa kryzys własnej tożsamości i fundamentów?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas