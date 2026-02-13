Z tego artykułu się dowiesz: Jak mieszkańcy państw zachodnich postrzegają prawdopodobieństwo wybuchu III wojny światowej?

Jakie zmiany w nastrojach społecznych zaobserwowano w perspektywie ostatniego roku?

Gdzie w Europie postrzeganie Rosji i USA jako zagrożenia jest najbardziej wyraźne?

Jak różne społeczeństwa reagują na propozycje zwiększenia wydatków obronnych?

Jakie są różnice w poparciu dla stworzenia stałej armii Unii Europejskiej?

Jakie jest społeczne poparcie dla przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w Europie?

We wszystkich pięciu badanych krajach zdecydowana większość respondentów uważa, że świat staje się bardziej niebezpieczny. Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy i Francuzi częściej niż rok temu oceniają wybuch III wojny światowej w perspektywie pięciu lat jako prawdopodobny.

Badanie przeprowadziła firma Public First w dniach 6–9 lutego na próbie ponad 10 tys. dorosłych (co najmniej 2 tys. w każdym kraju). Margines błędu wynosi około ±2 pkt proc.

– Zmiana nastrojów w ciągu zaledwie roku pokazuje, jak dramatycznie wzrosło poczucie niepewności. Wojna jest postrzegana jako realne zagrożenie, a sojusze jako mniej stabilne – ocenił Seb Wride z Public First.

III wojna światowa do 2031 roku? Największe obawy w USA i Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii 43 proc. badanych uważa, że do 2031 r. wybuch nowej wojny światowej jest „prawdopodobny” lub „bardzo prawdopodobny” (rok wcześniej – 30 proc.). W USA podobnego zdania jest 46 proc. respondentów (wzrost z 38 proc.).