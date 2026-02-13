We wszystkich pięciu badanych krajach zdecydowana większość respondentów uważa, że świat staje się bardziej niebezpieczny. Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy i Francuzi częściej niż rok temu oceniają wybuch III wojny światowej w perspektywie pięciu lat jako prawdopodobny.
Badanie przeprowadziła firma Public First w dniach 6–9 lutego na próbie ponad 10 tys. dorosłych (co najmniej 2 tys. w każdym kraju). Margines błędu wynosi około ±2 pkt proc.
– Zmiana nastrojów w ciągu zaledwie roku pokazuje, jak dramatycznie wzrosło poczucie niepewności. Wojna jest postrzegana jako realne zagrożenie, a sojusze jako mniej stabilne – ocenił Seb Wride z Public First.
W Wielkiej Brytanii 43 proc. badanych uważa, że do 2031 r. wybuch nowej wojny światowej jest „prawdopodobny” lub „bardzo prawdopodobny” (rok wcześniej – 30 proc.). W USA podobnego zdania jest 46 proc. respondentów (wzrost z 38 proc.).
Spośród analizowanych państw jedynie Niemcy – jako ogół społeczeństwa – częściej uznają, że globalny konflikt w ciągu najbliższych pięciu lat jest mało prawdopodobny.
Amerykanie najczęściej spośród badanych narodów przewidują, że ich kraj może zostać wciągnięty w wojnę w ciągu pięciu lat. W dalszej kolejności podobne obawy wyrażają Brytyjczycy i Francuzi.
Co najmniej jedna trzecia respondentów w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie uważa, że w nadchodzących latach istnieje wysokie ryzyko użycia broni nuklearnej.
W Europie za największe zagrożenie dla pokoju uznawana jest Rosja. W Kanadzie wielu respondentów wskazało jednak, że to polityka USA stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa. We Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii Stany Zjednoczone zostały wskazane jako drugie najpoważniejsze źródło ryzyka – częściej niż Chiny.
Większość badanych we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Kanadzie deklaruje również, że ich kraj powinien zwiększyć wydatki na obronność. Najsilniejsze poparcie dla takiego kierunku występuje w Wielkiej Brytanii i Kanadzie.
Jednak entuzjazm wyraźnie spada, gdy pojawia się pytanie o sposób finansowania zbrojeń. Gdy respondenci muszą wybrać między podwyżką podatków, zwiększeniem zadłużenia publicznego a cięciami w innych obszarach budżetu, poparcie dla wyższych wydatków wojskowych znacząco maleje.
We Francji i Niemczech nastąpił wyraźny spadek akceptacji dla zwiększenia budżetów obronnych w sytuacji konieczności poniesienia kosztów. W 2025 r. gotowość do poparcia takich wydatków (przy uwzględnieniu kompromisów budżetowych) deklarowało 40 proc. Francuzów i 37 proc. Niemców. Obecnie to odpowiednio 28 proc. i 24 proc.
W Niemczech wydatki obronne należą do najmniej popularnych kierunków rozdziału środków publicznych – wyprzedzają jedynie pomoc zagraniczną.
Wyniki sondażu wskazują także na sceptycyzm wobec koncepcji stworzenia stałej armii Unii Europejskiej pod jednym dowództwem – pomysłu, o którym wspominała Komisja Europejska. Poparcie dla takiego rozwiązania wynosi 22 proc. w Niemczech i 17 proc. we Francji.
Znacznie większe poparcie – zwłaszcza w Niemczech i Francji – ma przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Około połowa respondentów w tych krajach opowiada się za takim rozwiązaniem.
