Młodzi ludzie niechętni wobec służby w wojsku. Gen. Roman Polko podaje powody

Wojsko to nie jest gra na loterii, żeby trzeba było „benefity” obiecywać. Wojsko może być dobrym, bardzo dobrym życiowym wyborem, tylko trzeba to młodym ludziom pokazać - powiedział w rozmowie z Onetem gen. Roman Polko, były szef GROM-u.

Publikacja: 10.02.2026 19:18

Młodzi ludzie niechętni wobec służby w wojsku. Gen. Roman Polko podaje powody

Foto: Adobe Stock

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są opinie na temat przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w Polsce?
  • Jak aktualnie MON stara się zachęcać młodych ludzi do wstąpienia do wojska?
  • Jakie są główne przeszkody w zmianie percepcji młodych ludzi wobec służby wojskowej?
  • Jakie strategie mogłyby skutecznie przyciągnąć młodych do kariery wojskowej?
  • Jak zmienia się charakter służby wojskowej w kontekście współczesnych technologii i potrzeb armii?
  • Kogo najbardziej interesuje przywrócenie zasadniczej służby wojskowej w Polsce?

Nieco ponad połowa badanych opowiada się za przywróceniem obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej – wskazuje najnowszy sondaż Opinia24 na zlecenie RMF FM. Do wyników badania odniósł się gen. Roman Polko, były szef GROM-u. 

Przysięga wojskowa w koszarach 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, zdjęcie archiwalne z
Wojsko
Zasadnicza służba wojskowa. Czy Polacy chcą jej powrotu?

 Jak zachęcić młodych ludzi do służby w wojsku? Gen. Roman Polko: Trzeba dać im konkretną ofertę

– To jest informacja całkiem dobra, a raczej byłaby, gdyby nie pewne "ale". Mianowicie to, jak bardzo młodzi ludzie sprzeciwiają się powrotowi powszechnej służby wojskowej. I tu wojsko, a dokładnie MON musi jeszcze sporo popracować – stwierdził w rozmowie z Onetem gen. Roman Polko. 

Zdaniem byłego dowódcy GROM-u „młodym ludziom trzeba dać konkretną ofertę i pokazać, że wojsko to także ścieżka kariery, gwarancja zatrudnienia i przyzwoitego wynagrodzenia”. – A nie, jak to u nas bywało, że ludzie wracali z misji i nie było dla nich etatów. To było niedopuszczalne – zaznaczył. 

W rozmowie z Onetem Polko ocenił również, że „wojsko i MON wciąż nie nauczyły się na przykładzie, jak zachęcać młodych ludzi do służby”. – Wystarczyłoby sięgnąć po rozwiązania, które w Stanach Zjednoczonych sprawdzają się od lat – powiedział generał, wskazując na zagwarantowanie młodym opłaty za studia, jeśli ktoś odsłuży w wojsku pomoc państwa. – Wojsko to nie jest gra na loterii, żeby trzeba było "benefity" obiecywać. Wojsko może być dobrym, bardzo dobrym życiowym wyborem, tylko trzeba to młodym ludziom pokazać – wskazał. 

Gen. Polko uważa, że „wciąż pokutuje przekonanie, że służba w wojsku to robienie z siebie przysłowiowego mięsa armatniego”. – A to nie ma nic wspólnego z dzisiejszym sposobem walki – powiedział w rozmowie z Onetem. – Walczy się głównie zdalnie, jest robotyzacja armii, jest sprzęt i wojsko potrzebuje głównie specjalistów. Techników, informatyków, logistyków, lekarzy. A o tym się jakoś nie mówi, a powinno się to właśnie podkreślać. I wtedy młodzi zupełnie inaczej na tę służbę spojrzą – zaznacza były dowódca GROM-u. 

Pokaz strzelania bojowego wojsk pancernych, zmechanizowanych oraz rakietowych i artylerii w ramach f
Wojsko
„Decyzja powinna zapaść wczoraj". Generał za przywróceniem powszechnego poboru

Sondaż: Zasadnicza służba wojskowa. Czy Polacy chcą jej powrotu?

Za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej opowiada się 52 proc. badanych, spośród których 21 proc. to poparcie „zdecydowane” – wskazuje najnowszy sondaż Opinia24 przeprowadzony na zlecenie RMF FM. Opcję „raczej” wybrało 31 proc. uczestników badania.

Największymi zwolennikami przywrócenia zasadniczej służby wojskowej są mężczyźni (57 proc.), osoby w wieku 50-59 lat (61 proc.) oraz osoby z wykształceniem zawodowym (59 proc.). Największe poparcie dla tego rozwiązania deklarują także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (73 proc.) oraz osoby głosujące na Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich (62 proc. w pierwszej turze, 60 proc. w drugiej).

Przeciw przywróceniu zasadniczej służby wojskowej opowiedziało się łącznie 30 proc. badanych (13 proc. – „zdecydowanie”, 17 proc. – wybrało opcję „raczej”). 

Największy sprzeciw wobec przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wyrażają osoby w wieku 25-29 lat (43 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (39 proc.) oraz wyborcy Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich (35 proc.).

W 2024 r. wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przypominał w rozmowie z TVN24, że zasadnicza służba wojskowa jest w Polsce zawieszona, nie jest zlikwidowana. – W każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba, można ją odwiesić – zaznaczył polityk, dodając, że nie ma żadnego planu jej odwieszenia, bo jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która się cieszy ogromnym powodzeniem.

Źródło: rp.pl

