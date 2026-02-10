W rozmowie z Onetem Polko ocenił również, że „wojsko i MON wciąż nie nauczyły się na przykładzie, jak zachęcać młodych ludzi do służby”. – Wystarczyłoby sięgnąć po rozwiązania, które w Stanach Zjednoczonych sprawdzają się od lat – powiedział generał, wskazując na zagwarantowanie młodym opłaty za studia, jeśli ktoś odsłuży w wojsku pomoc państwa. – Wojsko to nie jest gra na loterii, żeby trzeba było "benefity" obiecywać. Wojsko może być dobrym, bardzo dobrym życiowym wyborem, tylko trzeba to młodym ludziom pokazać – wskazał.

Gen. Polko uważa, że „wciąż pokutuje przekonanie, że służba w wojsku to robienie z siebie przysłowiowego mięsa armatniego”. – A to nie ma nic wspólnego z dzisiejszym sposobem walki – powiedział w rozmowie z Onetem. – Walczy się głównie zdalnie, jest robotyzacja armii, jest sprzęt i wojsko potrzebuje głównie specjalistów. Techników, informatyków, logistyków, lekarzy. A o tym się jakoś nie mówi, a powinno się to właśnie podkreślać. I wtedy młodzi zupełnie inaczej na tę służbę spojrzą – zaznacza były dowódca GROM-u.

Sondaż: Zasadnicza służba wojskowa. Czy Polacy chcą jej powrotu?

Za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej opowiada się 52 proc. badanych, spośród których 21 proc. to poparcie „zdecydowane” – wskazuje najnowszy sondaż Opinia24 przeprowadzony na zlecenie RMF FM. Opcję „raczej” wybrało 31 proc. uczestników badania.

Największymi zwolennikami przywrócenia zasadniczej służby wojskowej są mężczyźni (57 proc.), osoby w wieku 50-59 lat (61 proc.) oraz osoby z wykształceniem zawodowym (59 proc.). Największe poparcie dla tego rozwiązania deklarują także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (73 proc.) oraz osoby głosujące na Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich (62 proc. w pierwszej turze, 60 proc. w drugiej).

Przeciw przywróceniu zasadniczej służby wojskowej opowiedziało się łącznie 30 proc. badanych (13 proc. – „zdecydowanie”, 17 proc. – wybrało opcję „raczej”).