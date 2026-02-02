W poniedziałek 2 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, w ramach której Wojsko Polskie oceni zdolność wzywanych do pełnienia służby wojskowej. Do końca kwietnia kwalifikacja ma objąć 235 tys. osób.

Reklama Reklama

W tym roku na komisji stawić się mają mężczyźni urodzeni w 2007 r. oraz ci z roczników 2002-2006, którzy nie mają kategorii zdolności do służby, a także kobiety z roczników 1999-2007, posiadające wykształcenie uznawane za przydatne w wojsku.

Kwalifikacja wojskowa 2026. Generał Komornicki: Przywrócić powszechny pobór

Pytany o kwalifikację wojskową gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego, ocenił na antenie RMF FM, że „świadomość społeczeństwa rośnie o potrzebie spełnienia obowiązku wobec obronności państwa”.

Ile osób powinno przejść przeszkolenie wojskowe? – Każdy obywatel, skończywszy dziewiętnasty rok życia – i obywatelka – powinien takie przeszkolenie przejść. Jestem za tym, żeby nastąpił powrót do powszechnego poboru – powiedział generał, zastrzegając, że nie chodzi o powrót na minionych zasadach.