Syryjczyk w zeznaniach twierdził także, że ppor. Ł. nie strzelał alarmowo ani ostrzegawczo, lecz oddał jeden strzał. Analizy balistyczne przeczą jednak tym słowom – wynika z nich bowiem, że z broni ppor. Ł. faktycznie padły trzy strzały. Ranny podczas przesłuchania zeznał też, że po postrzeleniu ppor. Ł. podbiegł do niego i wydawał „dzikie okrzyki”. Relacje świadków i materiały wideo potwierdzają natomiast, że żołnierz przez cały czas opiekował się rannym, któremu założono opatrunek. Obywatel Syrii powiedział również, że po około 5-10 min od postrzelenia nastąpiło u niego omdlenie. Tu także materiały wideo i słowa żołnierzy potwierdzają, że Syryjczyk nie krwawił z rany, kiedy opiekowali się nim żołnierze w oczekiwaniu na karetkę.

Biegli wskazują na brak procedur i wadę broni

7 listopada 2023 r., Żandarmeria Wojskowa w Białymstoku wszczęła dochodzenie w sprawie niezachowania ostrożności przy obchodzeniu się z bronią służbową przez oficera 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Przedstawiciele Syryjczyka złożyli także wówczas w oddziale Żandarmerii Wojskowej w Lublinie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Kluczowe dla sprawy okazały się opinie ekspertów. Kmdr por. rez. Włodzimierz Kopeć – wykładowca Akademii Wojsk Lądowych – stwierdził, że dokumentacja szkoleniowa „nie wskazuje, jak zachować się w sytuacji pościgu z bronią palną”. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało Onetowi, że żołnierze odbywają „szkolenie adekwatne do wykonywanych zadań”, a dokumentacja, na podstawie której się szkolą, opiera się na „Ustawie o obronie Ojczyzny” oraz „Ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej”. Problemem jest jednak to, że dokumenty te nie odnoszą się do sytuacji pościgowych. – Ustawy te dotyczą przypadków, kiedy dozwolone jest użycie broni palnej przez żołnierza lub funkcjonariusza, dokumentowania jej użycia itp., natomiast w ogóle nie dotyczą taktyki przemieszczania się z bronią palną – wyjaśnił Onetowi mec. Michał Zaliwski, obrońca ppor. Ł.

Z kolei biegły sądowy Zenon Zakrzewski uznał, że pistolet PM 98 „nie jest konstrukcyjnie zabezpieczony przed przypadkowym wystrzałem na skutek upadku”. Dodał też, że przełącznik ognia jest trudny w obsłudze w rękawicach, co mogło doprowadzić do niezamierzonego strzału. Biegły podkreślił również, że trudno jest stwierdzić, w jakiej pozycji znajdował się przełącznik broni w momencie oddania strzału oraz zauważył, że w sytuacji stresowej ppor. Ł. mógł przypadkowo go przełączyć. Obrońca podporucznika Ł., mec. Michał Zaliwski, zaznaczył jednak, że nie powinno mieć to żadnego znaczenia w sprawie. – Zarzut dotyczy przestępstwa popełnionego nieumyślnie przez żołnierza w trakcie realizacji rozkazów związanych z ochroną granicy oraz ujmowaniem osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. W takim wypadku zgodnie z art. 318 Kodeksu karnego żołnierz przestępstwa nie popełnia. Byłoby inaczej gdyby zarzut dotyczył umyślnego użycia broni – powiedział Onetowi. „Nie popełnia przestępstwa żołnierz, który dopuszcza się czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu, chyba że wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo” – mówi wspomniany przez prawnika artykuł.