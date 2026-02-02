Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są szczegóły dotyczące zatrzymania byłego urzędnika NATO w Polsce?

Jaki był zarzut korupcji wobec Ralfa G. związany z kontraktami wojskowymi?

Dlaczego Ralf G. został objęty procedurą ekstradycyjną do USA?

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej, zatrzymali na terenie województwa świętokrzyskiego mężczyznę podejrzewanego o udział w przestępstwach o charakterze międzynarodowym.

Reklama Reklama

– Zatrzymany został Ralf G., posiadający obywatelstwo polskie oraz niemieckie. Policjanci CBŚP przeprowadzili czynności na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Kielcach, wydanego w związku z wnioskiem partnera ze Stanów Zjednoczonych o realizację określonych działań procesowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wskazuje Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.

Jak podaje, w ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych przez Ralfa G. Chodziło o ujawnienie i zabezpieczenie przedmiotów wskazanych w postanowieniu prokuratury.

Działania były realizowane przy asyście funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.