Aktualizacja: 02.02.2026 09:43 Publikacja: 02.02.2026 09:22
Foto: CBŚP
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej, zatrzymali na terenie województwa świętokrzyskiego mężczyznę podejrzewanego o udział w przestępstwach o charakterze międzynarodowym.
– Zatrzymany został Ralf G., posiadający obywatelstwo polskie oraz niemieckie. Policjanci CBŚP przeprowadzili czynności na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Kielcach, wydanego w związku z wnioskiem partnera ze Stanów Zjednoczonych o realizację określonych działań procesowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wskazuje Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.
Jak podaje, w ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych przez Ralfa G. Chodziło o ujawnienie i zabezpieczenie przedmiotów wskazanych w postanowieniu prokuratury.
Działania były realizowane przy asyście funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.
- Ralf G. jest podejrzewany w sprawie karnej prowadzonej przez stronę amerykańską, dotyczącej oszustw oraz łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych – informuje Krzysztof Wrześniowski.
Jak poinformował Departament Sprawiedliwości USA w oświadczeniu z 26 stycznia 70 letni obecnie Ralf G. – były urzędnik NATO ds. zamówień publicznych (pracował dla Agencji Wsparcia i Zamówień NATO) miał pomagać tureckiemu przedsiębiorcy w zdobywaniu kontraktów budowlanych od armii USA i jej sojuszników. Właściciel firm budowlanych – 50-letni Bahadir H., mieszkający na Litwie miał mu płacić, zafundować „romantyczne spotkanie z kobietą w Dubaju” oraz pomóc w budowie i umeblowaniu domu w Polsce (na terenie woj. świętokrzyskiego – w Zagnańsku).
W zamian firma tureckiego biznesmena była preferencyjnie traktowana w kontraktach budowlanych NATO – Ralf G. miał wystawiać jej pozytywne rekomendacje.
Według amerykańskich śledczych, Ralf G. miał lub chciał uzyskać z NATO poufne informacje związane z przetargami na kontrakty budowlane Sojuszu, w celu przekazania ich przedsiębiorcy. Korupcyjny układ miał trwać wiele lat - nie później niż od czerwca 2014 r. – wskazuje komunikat.
Kiedy Ralf G. został zatrzymany w Polsce, Bahadir H. na Litwie. – Obecnie wobec Ralfa G. jest prowadzona procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych – mówi Krzysztof Wrześniowski. Podobna współpraca w celu ekstradycji tureckiego biznesmena jest prowadzona przez USA z władzami Litwy.
Zatrzymanemu grozi do 20 lat więzienia.
- Realizacja tej sprawy po raz kolejny potwierdza, jak istotna we współczesnych realiach bezpieczeństwa jest ścisła współpraca międzynarodowa oraz sprawna wymiana informacji pomiędzy służbami różnych państw, umożliwiająca skuteczne zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym.
Źródło: rp.pl
