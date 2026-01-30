Rzeczpospolita
Pomagała humanitarnie czy organizowała migrantom ucieczkę na Zachód? Znana aktywistka z zarzutami

Prokuratura zarzuca aktywistce z granicy polsko-białoruskiej organizowanie przerzutu co najmniej 15 cudzoziemców do Niemiec. Karolina M. przerywa milczenie. – Pomagałam, nie zaglądałam nikomu w papiery – mówi „Rz”.

Publikacja: 30.01.2026 12:00

Funkcjonariusz Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej (fot. ilustracyjna)

Funkcjonariusz Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej (fot. ilustracyjna)

Foto: PAP/Artur Reszko

Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka

  Jakie są zarzuty postawione Karolinie M. przez prokuraturę?
  Na czym polegała pomoc, której Karolina M. udzielała migrantom?
  Jakie dowody zostały znalezione przez Straż Graniczną w miejscu zamieszkania aktywistki?
Komunikat podlaskiej Straży Granicznej z 14 stycznia o niewymienionej z imienia i nazwiska aktywistce wstrząsnął środowiskiem organizacji pomagających cudzoziemcom na granicy z Białorusią. Informował o postawieniu jej w grudniu 2025 r. zarzutu z art. 264 par. 3 Kodeksu karnego – a więc organizowania innym osobom nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej, za co grozi do 8 lat więzienia.

Pogranicznicy ujawnili, że znaleziono u niej 62 dokumenty należące do obcokrajowców, oryginalne Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, wydane przez Straż Graniczną osobom, które złożyły wnioski o azyl w Polsce pięć lat temu.

