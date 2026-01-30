4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 30.01.2026 13:04 Publikacja: 30.01.2026 12:00
Funkcjonariusz Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej (fot. ilustracyjna)
Foto: PAP/Artur Reszko
Komunikat podlaskiej Straży Granicznej z 14 stycznia o niewymienionej z imienia i nazwiska aktywistce wstrząsnął środowiskiem organizacji pomagających cudzoziemcom na granicy z Białorusią. Informował o postawieniu jej w grudniu 2025 r. zarzutu z art. 264 par. 3 Kodeksu karnego – a więc organizowania innym osobom nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej, za co grozi do 8 lat więzienia.
Pogranicznicy ujawnili, że znaleziono u niej 62 dokumenty należące do obcokrajowców, oryginalne Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, wydane przez Straż Graniczną osobom, które złożyły wnioski o azyl w Polsce pięć lat temu.
