Komunikat podlaskiej Straży Granicznej z 14 stycznia o niewymienionej z imienia i nazwiska aktywistce wstrząsnął środowiskiem organizacji pomagających cudzoziemcom na granicy z Białorusią. Informował o postawieniu jej w grudniu 2025 r. zarzutu z art. 264 par. 3 Kodeksu karnego – a więc organizowania innym osobom nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej, za co grozi do 8 lat więzienia.

Pogranicznicy ujawnili, że znaleziono u niej 62 dokumenty należące do obcokrajowców, oryginalne Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, wydane przez Straż Graniczną osobom, które złożyły wnioski o azyl w Polsce pięć lat temu.