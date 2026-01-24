Zautomatyzowana strefa obronna ma powstać wzdłuż całej granicy NATO z Rosją i Białorusią, rozciągając się od wybrzeży Finlandii nad Zatoką Fińską, przez kraje bałtyckie – Estonię, Łotwę i Litwę – następnie wzdłuż wschodniej granicy Polski i przez Słowację, aż po Rumunię graniczącą z nieuznawanym Naddniestrzem. To pas o długości kilku tysięcy kilometrów.

Pięć filarów systemu obronnego

Generał Lowin wyjaśnił, że EFDL opiera się na pięciu kluczowych elementach, których wdrażanie przewidziano w etapach. Obecnie pierwsze elementy systemu są testowane w wybranych lokalizacjach państw partnerskich na wschodniej flance. Niektóre systemy już działają, inne są bliskie ukończenia.

Pierwszy filar stanowi rozbudowana sieć sensorów rozlokowanych na ziemi, w przestrzeni powietrznej, kosmicznej i cybernetycznej. Mogą to być stacjonarne lub mobilne czujniki – radary, sensory akustyczne, optyczne, elektroniczne – połączone z systemami nadzoru, jak samoloty wczesnego ostrzegania AWACS, satelity, drony czy nawet czworonożne roboty wyposażone w czujniki. Sensory można montować na bunkrach, ogrodzeniach czy drzewach. Wszystkie dane są zbierane w centrali, gdzie zaawansowana sztuczna inteligencja analizuje je w czasie rzeczywistym i przekazuje wszystkim krajom NATO.

Zautomatyzowana strefa walki

Drugi, najważniejszy filar to Joint Effects Zone. To obszar, który generał Lowin nazywa „gorącą strefą”, zaprojektowaną do natychmiastowego reagowania na wroga.

– Celem jest złamanie impetu wrogiego natarcia. Kanalizujemy jego ruchy, odbieramy tempo, zmuszamy do niekorzystnych pozycji i stopniowo zużywamy jego siły. Każde działanie służy konsekwentnemu redukowaniu jego zdolności bojowych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej sprawności własnych wojsk – wyjaśnia niemiecki generał.