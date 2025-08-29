Rzeczpospolita
Wydarzenia
Czy torfowiska wschodniej Europy powstrzymają armię Putina?

Kraje bałtyckie badają możliwość rewitalizacji wysuszonych torfowisk jako środka zarówno ochrony przed potencjalnym atakiem ze strony Rosji, jak i przeciwdziałania zmianom klimatu. Rozmowy toczą się między ministerstwami obrony i ochrony środowiska.

Publikacja: 29.08.2025 19:38

Czarci Dół – torfowiskowy, częściowy rezerwat przyrody w gminie Celestynów. Leży w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Czarci Dół – torfowiskowy, częściowy rezerwat przyrody w gminie Celestynów. Leży w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Foto: Stock Adobe

Agnieszka Kazimierczuk

Torfowiska – naturalna bariera i pochłaniacz dwutlenku węgla

Torfowiska w ich naturalnym, wodnym stanie magazynują ogromne ilości węgla, są ostoją dzikiej przyrody oraz stanowią skuteczną barierę przeciwko suszom i pożarom. Dodatkowo, ich podmokły i trudny teren może zatrzymać ciężki sprzęt wojskowy, co czyni je naturalną przeszkodą dla potencjalnego agresora. To połączenie cech sprawia, że torfowiska są coraz częściej postrzegane jako element strategii obronnej oraz działań na rzecz klimatu.

Niemal połowa torfowisk w Unii Europejskiej została odwodniona, najczęściej w celu przekształcenia ich na tereny rolne. Tymczasem zdrowe torfowiska pochłaniają CO2 z atmosfery, zatrzymując węgiel w procesie tworzenia torfu, ale degradowane, osuszone torfowiska stają się źródłem CO2, uwalniając zmagazynowany węgiel w postaci gazu cieplarnianego, co przyspiesza globalne ocieplenie.

Estonia, będąca jednym z krajów UE najbogatszych w torfowiska, prowadzi już program ich rewitalizacji, choć według naukowców wysiłki te powinny zostać podwojone, aby spełnić nowe cele naprawy środowiska ustanowione przez Unię.

Ambitne plany Estonii w zakresie rekultywacji napotkały jednak na przeszkodę na początku tego roku, gdy jeden z projektów rekultywacji spotkał się z silnym oporem ze strony mieszkańców, co skłoniło rząd do wstrzymania kilku planów.

Estonia, Łotwa i Litwa chcą włączyć istniejące torfowiska do nowego projektu Bałtyckiej Linii Obrony, aby wzmocnić swoje granice, ale aktywna rekultywacja torfowisk jak dotąd nie była częścią planu. Rzecznik estońskiego ministerstwa obrony potwierdził w piątek, że rozpoczęły się wewnętrzne rozmowy rządowe.  

Polska i Finlandia także rozważają włączenie torfowisk do strategii bezpieczeństwa

Podobne plany mają także Finlandia i Polska. Obydwa kraje rozważają ponowne nawodnienie wysuszonych torfowisk, aby utworzyć bariery obronne przed potencjalną rosyjską inwazją lądową.

Ministerstwo obrony i ministerstwo środowiska Finlandii rozpoczną jesienią rozmowy na temat uruchomienia pilotażowego projektu naprawy torfowisk. Osuszone torfowiska stanowią 10 proc. powierzchni użytków rolnych  w tym kraju, ale odpowiadają za ponad połowę emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie.

W Polsce ministerstwo obrony dąży do odtworzenia terenów podmokłych wzdłuż wschodniej granicy, trwają rozmowy między naukowcami a ministerstwami obrony i środowiska.

W UE osuszone torfowiska emitują obecnie około 7 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych – a Unia Europejska chce to zmienić.  Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi restytucji, państwa członkowskie muszą odtworzyć co najmniej 30 proc. osuszonych torfowisk do 2030 r. i 50 proc. do 2025 r.

Źródło: rp.pl, Politico

