Czy torfowiska wschodniej Europy powstrzymają armię Putina?

Projekt ten jest przedmiotem wstępnych rozmów z resortem obrony, które mają na celu włączenie odbudowy torfowisk do szerszej strategii bezpieczeństwa narodowego i ochrony środowiska.

Torfowiska – naturalna bariera i pochłaniacz dwutlenku węgla

Torfowiska w ich naturalnym, wodnym stanie magazynują ogromne ilości węgla, są ostoją dzikiej przyrody oraz stanowią skuteczną barierę przeciwko suszom i pożarom. Dodatkowo, ich podmokły i trudny teren może zatrzymać ciężki sprzęt wojskowy, co czyni je naturalną przeszkodą dla potencjalnego agresora. To połączenie cech sprawia, że torfowiska są coraz częściej postrzegane jako element strategii obronnej oraz działań na rzecz klimatu.

Niemal połowa torfowisk w Unii Europejskiej została odwodniona, najczęściej w celu przekształcenia ich na tereny rolne. Tymczasem zdrowe torfowiska pochłaniają CO2 z atmosfery, zatrzymując węgiel w procesie tworzenia torfu, ale degradowane, osuszone torfowiska stają się źródłem CO2, uwalniając zmagazynowany węgiel w postaci gazu cieplarnianego, co przyspiesza globalne ocieplenie.

Estonia, będąca jednym z krajów UE najbogatszych w torfowiska, prowadzi już program ich rewitalizacji, choć według naukowców wysiłki te powinny zostać podwojone, aby spełnić nowe cele naprawy środowiska ustanowione przez Unię.