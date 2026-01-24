Celem porozumienia miałoby być wzmocnienie obrony Polski oraz wschodniej flanki NATO, a pomysł miał powstać w Kancelarii Prezydenta.

Reklama Reklama

Według ustaleń Polsat News, „była propozycja, którą mieliśmy przedstawić Stanom Zjednoczonym, żeby w zamian za wejście do Rady Pokoju Amerykanie zgodzili się na stałą bazę wojskową w Polsce”. Relacjonująca sprawę dziennikarka stacji zastrzegła, że nie wie, czy Karol Nawrocki „zagrał” tą kartą.

Ilu żołnierzy USA stacjonuje w Polsce?

W Polsce stacjonuje mniej niż 10 tys. żołnierzy USA. Na posiedzeniu sejmowej komisji obrony wiceszef MON Paweł Zalewski mówił niedawno, że w naszym kraju jest ok. 8,5 tys. żołnierzy w dwóch formułach: zarówno w ramach misji NATO, jak i w ramach umowy dwustronnej. Jak pisaliśmy, w ubiegłych latach przyjmowało się, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce to ok. 10 tys., ale różnica może wynikać z bieżącej rotacji, albo np. tego, że Amerykanie akurat ćwiczą w sąsiednich krajach.

W kilku miejscach w Polsce amerykańska obecność ma charakter stały. Chodzi tu o bazę systemu antybalistycznego Aegis Ashore w Redzikowie, wysunięte dowództwo V Korpusu w Poznaniu (Camp Kościuszko), garnizon zapewniający wsparcie infrastrukturalne wojskom amerykańskim oraz magazyny APS w Powidzu, gdzie składowany jest sprzęt dla amerykańskiej brygady pancernej, m.in. czołgi i wozy bojowe, łącznie kilkaset pojazdów.