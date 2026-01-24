Aktualizacja: 24.01.2026 11:51 Publikacja: 24.01.2026 11:37
Prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu we wrześniu 2025 r.
Celem porozumienia miałoby być wzmocnienie obrony Polski oraz wschodniej flanki NATO, a pomysł miał powstać w Kancelarii Prezydenta.
Według ustaleń Polsat News, „była propozycja, którą mieliśmy przedstawić Stanom Zjednoczonym, żeby w zamian za wejście do Rady Pokoju Amerykanie zgodzili się na stałą bazę wojskową w Polsce”. Relacjonująca sprawę dziennikarka stacji zastrzegła, że nie wie, czy Karol Nawrocki „zagrał” tą kartą.
W Polsce stacjonuje mniej niż 10 tys. żołnierzy USA. Na posiedzeniu sejmowej komisji obrony wiceszef MON Paweł Zalewski mówił niedawno, że w naszym kraju jest ok. 8,5 tys. żołnierzy w dwóch formułach: zarówno w ramach misji NATO, jak i w ramach umowy dwustronnej. Jak pisaliśmy, w ubiegłych latach przyjmowało się, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce to ok. 10 tys., ale różnica może wynikać z bieżącej rotacji, albo np. tego, że Amerykanie akurat ćwiczą w sąsiednich krajach.
W kilku miejscach w Polsce amerykańska obecność ma charakter stały. Chodzi tu o bazę systemu antybalistycznego Aegis Ashore w Redzikowie, wysunięte dowództwo V Korpusu w Poznaniu (Camp Kościuszko), garnizon zapewniający wsparcie infrastrukturalne wojskom amerykańskim oraz magazyny APS w Powidzu, gdzie składowany jest sprzęt dla amerykańskiej brygady pancernej, m.in. czołgi i wozy bojowe, łącznie kilkaset pojazdów.
Amerykańscy żołnierze stacjonują też w Polsce na zasadzie rotacyjnej. Pancerna brygadowa grupa bojowa stacjonuje głównie m.in. w Żaganiu, a natowska batalionowa grupa bojowa – w Bemowie Piskim. Amerykanie są także w Powidzu, Mirosławcu i Łasku.operują m.in. samoloty F-15 i F-16.
We wrześniu 2025 r. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz deklarował, że Polska jest gotowa do przyjęcia większej liczby amerykańskich żołnierzy.
