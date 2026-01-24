Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nieoficjalnie: Karol Nawrocki z ofertą dla Donalda Trumpa. Chodzi o Radę Pokoju

Polska miałaby wstąpić do Rady Pokoju, a w zamian Stany Zjednoczone utworzyłby stałą bazę wojskową nad Wisłą – taką propozycję, według nieoficjalnych ustaleń Polsat News, ma mieć dla prezydenta USA Donalda Trumpa prezydent Karol Nawrocki.

Publikacja: 24.01.2026 11:37

Prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu we wrześniu 2025 r.

Prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu we wrześniu 2025 r.

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jakub Czermiński

Celem porozumienia miałoby być wzmocnienie obrony Polski oraz wschodniej flanki NATO, a pomysł miał powstać w Kancelarii Prezydenta.

Według ustaleń Polsat News, „była propozycja, którą mieliśmy przedstawić Stanom Zjednoczonym, żeby w zamian za wejście do Rady Pokoju Amerykanie zgodzili się na stałą bazę wojskową w Polsce”. Relacjonująca sprawę dziennikarka stacji zastrzegła, że nie wie, czy Karol Nawrocki „zagrał” tą kartą.

Czytaj więcej

Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (fot. ilustracyjna)
Polityka
„Koniec wojny na Ukrainie to odpowiedzialność Europy”. Nowa strategia USA

Ilu żołnierzy USA stacjonuje w Polsce?

W Polsce stacjonuje mniej niż 10 tys. żołnierzy USA. Na posiedzeniu sejmowej komisji obrony wiceszef MON Paweł Zalewski mówił niedawno, że w naszym kraju jest ok. 8,5 tys. żołnierzy w dwóch formułach: zarówno w ramach misji NATO, jak i w ramach umowy dwustronnej. Jak pisaliśmy, w ubiegłych latach przyjmowało się, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce to ok. 10 tys., ale różnica może wynikać z bieżącej rotacji, albo np. tego, że Amerykanie akurat ćwiczą w sąsiednich krajach.

W kilku miejscach w Polsce amerykańska obecność ma charakter stały. Chodzi tu o bazę systemu antybalistycznego Aegis Ashore w Redzikowie, wysunięte dowództwo V Korpusu w Poznaniu (Camp Kościuszko), garnizon zapewniający wsparcie infrastrukturalne wojskom amerykańskim oraz magazyny APS w Powidzu, gdzie składowany jest sprzęt dla amerykańskiej brygady pancernej, m.in. czołgi i wozy bojowe, łącznie kilkaset pojazdów.

Reklama
Reklama

Amerykańscy żołnierze stacjonują też w Polsce na zasadzie rotacyjnej. Pancerna brygadowa grupa bojowa stacjonuje głównie m.in. w Żaganiu, a natowska batalionowa grupa bojowa – w Bemowie Piskim. Amerykanie są także w Powidzu, Mirosławcu i Łasku.operują m.in. samoloty F-15 i F-16.

We wrześniu 2025 r. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz deklarował, że Polska jest gotowa do przyjęcia większej liczby amerykańskich żołnierzy.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Polsat News

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Dyplomacja Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Karol Nawrocki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Zbigniew Bogucki, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki
Polityka
Sondaż: Który polityk PiS młodszego pokolenia byłby dobrym kandydatem na premiera?
Prezydent RP Karol Nawrocki oraz były prezydent Andrzej Duda
Polityka
Długa kolejka po ułaskawienie. Znamy powody braku decyzji prezydenta
Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki zareagował na słowa Donalda Trumpa ws. żołnierzy w Afganistanie
Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz
Polityka
Trump obraził polskich żołnierzy walczących w Afganistanie? Przydacz: To nie może ich dotyczyć
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama