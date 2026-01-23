Wpadło ponad 100 osób, w tym 19 w Polsce – czterech liderów grupy zostało aresztowanych. Rozbity gang działał poprzez trzy zarejestrowane w Polsce firmy. Sprowadzał do Europy chemikalia używane np. w przemyśle farmaceutycznym – ilości jednak wielokrotnie przekraczały rzeczywiste potrzeby legalnych firm. Przepakowując chemikalia, celowo źle je opisywano – tak zakamuflowane trafiały do przestępczych laboratoriów, gdzie wytwarzano z nich narkotyki. Jak ocenia policja i Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej, grupa mogła sprowadzić 1000 ton prekursorów do produkcji ok. 300 ton narkotyków syntetycznych, takich jak MDMA, amfetamina i katynony.

Co mówią nam o narkobiznesie statystyki za ubiegły rok? Laboratoria „syntetyków” na pełnych obrotach

CBŚP odebrało gangom w minionym roku łącznie 29 ton narkotyków – to więcej o 7,3 tony niż w 2024 r. i o drugie tyle niż dwa lata temu, gdy było to 14 ton. Spadł popyt na marihuanę i haszysz, a kokainy przejęto 3,8 tony, czyli o blisko pół tony mniej. Boom dotyczył narkotyków syntetycznych – to tzw. kryształy, do których zalicza się klefedron, klofedron czy Alfa PVP (narkotyki z grupy katynonów). Działają podobnie jak kokaina, są niebezpieczne, ale nieporównanie tańsze. Przejęto ich aż 18 ton, rok wcześniej – 9,7 tony. Z kolei ilość mefedronu z rodzimych fabryk wzrosła pięciokrotnie – ze 111 kg do 560 kg.

Tanie narkotyki syntetyczne, z którymi świat przestępczy jeszcze niedawno eksperymentował, na dobre opanowały rynek.

„Kryształy” powstają w krajowych laboratoriach – w ubiegłym roku CBŚP rozbiło 58 z nich, rok wcześniej – 60. Tyle że – jak mówi naczelnik Aleksandrowicz – obecne są większe, bardziej profesjonalne, działające z rozmachem. – Często z jednego rozbitego laboratorium zabezpieczamy narkotyki o czarnorynkowej wartości od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych – wskazuje.

Np. trzy laboratoria na Podkarpaciu, produkujące „kryształy”, CBŚP rozbiło jesienią zeszłego roku, przejmując płynne narkotyki wartości 145 mln zł. Wytwarzały klofedron, klefedron i a-PVP nazywany „zombie” – narkotyki, które szybko uzależniają i wyniszczają organizm. W ich składzie może być wszystko – od rozpuszczalników po nieznane chemikalia. Przestępcy mają tego świadomość.

– Przy produkcji używają kombinezonów, masek i okularów ochronnych, rękawic, co kiedyś było abstrakcją dla osób zajmujących się produkcją narkotyków w laboratoriach – mówi nam Michał Aleksandrowicz.