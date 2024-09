Cudzoziemski biznes na metadonie. CBŚP rozbiło laboratorium założone przez Ukraińców

Kim są – kiedy przyjechali do Polski, czy wtopili się w uchodźczą falę?

– Na obecnym etapie mogę powiedzieć jedynie, że zatrzymane osoby to „chemicy”, nie tyle z zawodu, ile do tego przyuczeni. Mają co najmniej kilkuletnie doświadczenie w produkcji metadonu. A przynajmniej jedna z nich odgrywała ważną rolę w grupie – mówi podinsp. Aleksandrowicz, I zaznacza, że śledztwo jest „rozwojowe”, a kartel miał charakter międzynarodowy.

Metadon to syntetyczny opioid jak fentanyl

To lukratywny biznes dla grup przestępczych – przejęty przez CBŚP metadon, Alfa-PVP, prekursory i sprzęt mają szacunkową wartość ok. 52 mln zł. Czy lokowanie produkcji tego środka w Polsce, przeznaczonego „na eksport”, to początek nowego trendu?

– Grupy przestępcze, jak w przypadku rozbitego teraz kartelu, szukają miejsc do produkcji. Obserwują, na co reagują organy ścigania. Myślę, że tu przestępcy się przeliczyli, sądzili, że skoro u nas laboratoriów opioidowych praktycznie nie było, to mamy znikome doświadczenie, jak je wykryć. Przeliczyli się. Udało się nam je i wykryć, i zlikwidować w sposób bezpieczny, niezagrażający ani funkcjonariuszom, ani osobom w pobliżu – mówi Michał Aleksandrowicz.

Czytaj więcej Przestępczość Dilerzy fentanylu ujęci. Czy nowy narkotyk będzie zabijał w Polsce jak w USA? Kilkadziesiąt plastrów z których można pozyskać kilkaset porcji śmiertelnego fentanylu – w policyjną zasadzkę wpadli dwaj dilerzy w Żurominie. To pierwsi złapani w mieście za obrót tą groźną substancją.

Metadon to syntetyczny opioid, działaniem podobny do fentanylu, okrytego złą sławą przez plagę zgonów w USA i handel nim w Żurominie na Mazowszu. Jest stosowany w medycynie jako środek przeciwbólowy (jak fentanyl) i w terapii uzależnień od opiatów. Zorganizowana przestępczość zwietrzyła w tym interes. Ten, który wychodził z laboratorium kartelu, był niezwykle niebezpieczny – „miał stężoną formę krystaliczną, która występuje tylko na nielegalnym rynku narkotykowym” – podaje CBŚP.