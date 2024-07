Ogromne fabryki „kryształu” działają w halach przemysłowych czy nieczynnych gospodarstwach. Oprzyrządowanie kupowane jest na rynku wtórym – Chiny i Indie oferują to po bardzo niskich cenach. Nakłady błyskawicznie się zwracają. Produkcja nie jest skomplikowana. – Tak jakby ktoś miał przepis na ciasto, ze wskazaniem, ile czego z jakiego słoika i kiedy dodać. Ci sami chemicy są przewożeni do kolejnych miejsc, by zorganizować nowe laboratorium, a potem już działają – wskazują nam policjanci.

Laboratoria syntetycznych narkotyków trudno namierzyć. Są mobilne

Blisko 100 kg „kryształu” (klofedronu) przejęło CBŚP kilka dni temu, likwidując laboratorium należące do gangu z woj. kujawsko-pomorskiego. Działało w Krzeszycach (w Lubuskiem), przy produkcji wpadł chemik. Przejęto ponad 60 kg gotowego narkotyku i 30 kg „idącego” do sprzedaży. Z kolei w rozbitej wytwórni na Pomorzu policjanci przechwycili 3,8 tony klefedronu i 20 ton substancji, z których można było stworzyć klika milionów porcji dilerskich.

– Szacunkowa wartość czarnorynkowa przejętych narkotyków to ponad 61 mln zł – wskazuje nam rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski. W nalocie wykorzystano pojazd opancerzony i śmigłowce Black Hawk i Bell, zatrzymano trzech mężczyzn przy produkcji.

Dwa laboratoria, 260 kg mefedronu oraz 1,5 tony odczynników chemicznych służących do dalszej produkcji narkotyku – to z kolei efekt rozpracowania prowadzonego przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – zarząd w Poznaniu. Gang produkował „kryształ” i sprzedawał go poprzez forum w darknecie. To zaledwie kilka przykładów z tego roku.

Boom na „kryształy”. To lukratywny biznes

– Laboratoria są mobilne, jednego tygodnia mogą być w Polsce, kolejnego są przenoszone do Czech czy Słowacji lub innego kraju. Część produkcji trafia za granicę – do krajów Unii Europejskiej, Niemiec, Szwecji, nie tylko tam, gdzie jest polska diaspora – mówi nam oficer operacyjny CBŚP.