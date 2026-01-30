Przemieszczał się po budynku, dostał się na najwyższą kondygnację wieżowca, przemknął pod drzwi zamkniętej dla gości strefy – z wejściem na kartę, chronionej zamkiem elektromagnetycznym, do której dostęp ma wyłącznie obsługa hotelu. Tam się zaczaił i wykorzystując moment, kiedy ktoś z pracowników wychodził z pomieszczenia, wdarł się do zamkniętej strefy, zaliczanej do infrastruktury krytycznej, skąd próbował dostać się na dach 43-piętrowego wieżowca. Powstrzymała go hotelowa ochrona, zatrzymując intruza. Wezwano służby, zamknięto rejon w którym Ernests R. zaparkował samochód – to w nim funkcjonariusze policji i ABW znaleźli rewolwer gazowy kalibru 9 mm i 20 sztuk amunicji.

Łotyszowi groziło do 8 lat więzienia, faktycznie zapłaci grzywnę pomniejszoną o czas spędzony w areszcie

Na taką broń potrzeba zezwolenia, inaczej jest to nielegalne i zagrożone wysoką karą – do 8 lat pozbawienia wolności, z kolei za naruszenie miru domowego – do jednego roku więzienia.

Jednak Ernests R. dobrowolnie poddał się karze, a prokurator zgodził się na stosunkowo niską grzywnę – łącznie 2 tys. zł jako karę za oba te przestępstwa – ostatecznie zaakceptował ją Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

Sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych – pistoletu typu rewolwer z napisem RÖHM oraz 20 sztuk naboi rewolwerowych kal. 9 mm R prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie

„Na podstawie art. 263 § 2 k.k. w zw. z art. 37a § 1 k.k. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 150 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, oraz art. 193 § 1 kk wymierzył mu karę 50 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł” – odpowiada nam prok. Piotr Skiba.

Za nielegalne posiadanie broni sąd ukarał R. 1500 zł grzywny, a za wdarcie się do wrażliwej strefy hotelu – 500 zł grzywny, co daje łącznie kwotę 2 tys. zł.