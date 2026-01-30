Aktualizacja: 30.01.2026 22:22 Publikacja: 30.01.2026 21:21
Foto: PAP/Albert Zawada
– Sąd uwzględnił wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy i wydał wyrok zgodny ze złożonym przez prokuratora wnioskiem – mówi „Rzeczpospolitej” prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Za naruszenie „miru domowego”, bo tak prawnie zakwalifikowano podstępną eskapadę rosyjskojęzycznego Łotysza Ernestsa R. do zamkniętej strefy hotelu oraz za nielegalne posiadanie broni, obecny 27-latek został ukarany grzywną w łącznej wysokości 2 tys. zł i przepadkiem rewolweru.
Chodzi o opisywane przez „Rz” zdarzenie z 25 kwietnia ubiegłego roku, które postawiło na nogi służby – policję oraz ABW. Jak pisaliśmy, rosyjskojęzyczny Łotysz Ernests R. mieszkający w Rydze, przyjechał do Polski, zaparkował swoje Renault Trafic w centrum stolicy, przy ulicy Marszałkowskiej i udał się do Warsaw Presidential Hotel (dawny Marriott).
Przemieszczał się po budynku, dostał się na najwyższą kondygnację wieżowca, przemknął pod drzwi zamkniętej dla gości strefy – z wejściem na kartę, chronionej zamkiem elektromagnetycznym, do której dostęp ma wyłącznie obsługa hotelu. Tam się zaczaił i wykorzystując moment, kiedy ktoś z pracowników wychodził z pomieszczenia, wdarł się do zamkniętej strefy, zaliczanej do infrastruktury krytycznej, skąd próbował dostać się na dach 43-piętrowego wieżowca. Powstrzymała go hotelowa ochrona, zatrzymując intruza. Wezwano służby, zamknięto rejon w którym Ernests R. zaparkował samochód – to w nim funkcjonariusze policji i ABW znaleźli rewolwer gazowy kalibru 9 mm i 20 sztuk amunicji.
Na taką broń potrzeba zezwolenia, inaczej jest to nielegalne i zagrożone wysoką karą – do 8 lat pozbawienia wolności, z kolei za naruszenie miru domowego – do jednego roku więzienia.
Jednak Ernests R. dobrowolnie poddał się karze, a prokurator zgodził się na stosunkowo niską grzywnę – łącznie 2 tys. zł jako karę za oba te przestępstwa – ostatecznie zaakceptował ją Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.
prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie
„Na podstawie art. 263 § 2 k.k. w zw. z art. 37a § 1 k.k. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 150 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, oraz art. 193 § 1 kk wymierzył mu karę 50 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł” – odpowiada nam prok. Piotr Skiba.
Za nielegalne posiadanie broni sąd ukarał R. 1500 zł grzywny, a za wdarcie się do wrażliwej strefy hotelu – 500 zł grzywny, co daje łącznie kwotę 2 tys. zł.
Faktycznie zapłaci on jeszcze mniej, bo na poczet orzeczonej kary, sąd zaliczył mu „okres rzeczywistego pozbawienia wolności – od 25 kwietnia do 11 czerwca 2025 r.” – czyli 48 dni spędzone w tymczasowym areszcie. Przy stawce 10 zł za dzień, R. zapłaci więc w sumie 1520 zł.
Sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych – „pistoletu typu rewolwer z napisem RÖHM oraz 20 sztuk naboi rewolwerowych kal. 9 mm R” – wskazuje rzecznik prokuratury.
Skazany ma zapłacić na rzecz Skarbu Państwa 200 zł kosztów sądowych i 60 zł „tytułem zwrotu wydatków, ustalając, że w pozostałym zakresie koszty związane z udziałem tłumacza w postępowaniu ponosi Skarb Państwa”.
Pod uwagę wzięto przyznanie się oskarżonego do winy i jego dotychczasową niekaralność. Czy tłumaczenia Łotysza o chęci sfotografowania „panoramy miasta” uznano za wiarygodne – nie wiadomo.
Niska grzywna w sytuacji mających miejsce ataków na obiekty infrastruktury krytycznej – wodociągi czy infrastrukturę kolejową – oburzyła naszych rozmówców ze służb. Ich zdaniem łagodne potraktowanie oskarżonego nie zniechęci potencjalnych naśladowców.
Jak pisała „Rz” po zapoznaniu się z prokuratorskim wnioskiem o ukaranie, który udostępnił nam sąd, Ernests R. utrzymuje się z prac dorywczych i osiąga dochód rzędu 600–700 euro miesięcznie. To skromne zarobki jak na wycieczkę w celach turystycznych – oceniali nasi rozmówcy.
Wkrótce po naszej publikacji z października ubiegłego roku (kiedy sprawa trafiła do sądu) Ernests R. przesłał do nas pismo, w którym przekonuje, że ma „stałe zajęcie”, co ma po części wyjaśniać jego eskapadę na dach hotelu.
„Od 10 lat zajmuję się badaniem opuszczonych miejsc (Urban Exploration). Moim zajęciem jest fotografowanie miejskich krajobrazów i zachodów słońca z dachami miast (Roofing)” – napisał R. Twierdzi, że jego kanał na YouTube „opublikował już około 100 różnych filmów. Przez lata kanał zasubskrybowało 173 000 osób z całego świata, a moje filmy cieszą się dużą oglądalnością i generują dochód. Zdjęcia i filmy są moim sposobem na życie i na zarobek. To jest główne źródło dochodu” – utrzymuje Ernests R..
W przesłanym nam piśmie twierdzi: „Byłem przesłuchiwany trzy razy, złożyłem pełne i obszerne wyjaśnienia, poddano oględzinom mój telefon, wszystkie znajdujące się przy mnie kamery oraz karty pamięci, a ponadto sprawdzone zostały wszystkie kontakty oraz konwersacje znajdujące się na różnych komunikatorach w moim telefonie”. I podsumowuje: „Areszt był dla mnie najsurowszą karą”.
