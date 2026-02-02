Rzeczpospolita
Prawo
Proste zasady okazały się fikcją. UOKiK nakłada 34 mln zł kary na Orange

Operator telefonii komórkowej Orange ma zapłacić ponad 34 mln zł - zdecydował Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To kara za jednostronne zmienianie warunków umów i bezprawne pobieranie opłaty za utrzymanie telefonu na kartę w przypadku braku aktywności abonenta.

Publikacja: 02.02.2026 09:52

Proste zasady okazały się fikcją. UOKiK nakłada 34 mln zł kary na Orange

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

UOKiK uznał, że klienci Orange Polska, którzy korzystali z telefonów na kartę, czyli usługi w modelu przedpłaconym, zostali pozbawieni prawa do informacji. Jak podkreślono, „proste zasady tzw. pre-paidów – czyli swoboda korzystania z usług i brak ryzyka niespodziewanych rachunków – były fikcją dla klientów spółki”. 

Jak wyjaśniono w komunikacie, chodzi o opłatę za usługę „utrzymanie numeru w sieci”, którą Orange pobierało między majem 2022 r. a styczniem 2024 r. Jak czytamy, „konsumenci nie byli o tym informowani na etapie zakupu, w prezentowanych przez firmę ofertach – ani na opakowaniach starterów, ani na podstronach WWW operatora. Mimo tego, spółka wymagała aktywnego korzystania z usługi. W przeciwnym razie, pobierała opłatę w wysokości 5 zł. Klienci otrzymywali SMS: Przez ostatnie 30 dni nie korzystałeś aktywnie ze swojego telefonu. W związku z tym jutro pobierzemy opłatę za utrzymanie numeru w sieci 5 zł”. 

Urząd podkreśla, że utrzymanie numeru jest obowiązkiem przedsiębiorcy wynikającym z umowy i nie powinno być w żaden sposób dodatkowo wyceniane. Tymczasem Orange miał cyklicznie pobierać opłatę po 31 dniach od ostatniej aktywności abonenta, tj. wykonania połączenia wychodzącego (rozmowy, SMS czy skorzystania z internetu) lub zakupu usługi dodanej. Opłaty miały też objąć klientów, którzy mieli aktywną usługę przedłużającą ważność konta – „Konto ważne rok” – byli oni wówczas obciążani zdublowanym kosztem utrzymania numeru.

UOKiK: nie można karać za niewykonanie narzuconej aktywności

Urząd wskazuje, że „wprowadzone postanowienia w umowach dotyczących ofert telefonii na kartę są niedozwolone. Stanowią formę ukarania konsumentów za niewykonanie narzuconej przez przedsiębiorcę aktywności, np. określonej liczby połączeń czy zużycia danych, co nie powinno mieć miejsca. Takie klauzule stoją w sprzeczności z założeniami oferty pre-paid, tj. możliwością swobodnego korzystania z usługi”. 

Cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny ocenił, że praktyka ta „była sprzeczna z dobrymi obyczajami”. Przypomniał, że zmiana warunków umów jest bezprawna bez odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. – Konsumenci podejmują decyzje zakupowe bazując na konkretnych ofertach, a na każdą zmianę trwającego zobowiązania muszą wyrazić świadomą zgodę. Nie mogą być zaskakiwani dodatkowymi opłatami i narzucanymi przez operatora wymogami – dodał Chróstny. 

Łączna kara nałożona na Orange to 34 030 000 zł. Decyzje nie są prawomocne. Spółka może odwołać się od nich do sądu.

Telekomunikacja Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Orange
