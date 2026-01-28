Zmiany w wypłatach 800 plus w lutym 2026. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków

Każdego miesiąca ZUS wypłaca świadczenie 800 plus w 11 terminach. W lutym trzy z nich ulegną zmianie, ze względu na to, że przypadają w sobotę lub niedzielę. Od lutego można również składać nowe wnioski o 800 plus.

Kiedy ZUS wypłaca 800 plus? Zmiany w terminach przelewów

Standardowo ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze 800 plus w stałych terminach. Są to 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień miesiąca. Od ubiegłego roku obowiązuje także dodatkowy termin wypłat – 24. dzień miesiąca. Świadczenie 800 plus jest wtedy wypłacane nowym świadczeniobiorcom, którzy wcześniej go nie otrzymywali, a także uchodźcom z Ukrainy.

Aby pieniądze trafiły na konta rodziców bez opóźnień ZUS przekazuje środki do banku odpowiednio wcześniej. W przypadku, gdy termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto, świadczeniobiorcy otrzymują przelew w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

Wypłaty 800 plus. Harmonogram na luty

W lutym 2026 roku trzy standardowe terminy wypłat 800 plus wypadają poza dniami roboczymi. Są to soboty 7 i 14 lutego oraz niedziela 22 lutego. W związku z tym niektórzy świadczeniobiorcy dostaną przelewy nawet o dwa dni wcześniej - będą to piątki 6, 13 i 20 lutego.