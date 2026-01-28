Rzeczpospolita
Zmiany w wypłatach 800 plus w lutym 2026. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków

W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. Przelewy realizowane są przed terminem, jeśli wypada on w dniu wolnym od pracy. W lutym taka sytuacja będzie miała miejsce trzykrotnie. ZUS przypomina również o konieczności złożenia wniosku o świadczenie na kolejny okres.

Publikacja: 28.01.2026 12:39

Dla części rodziców w lutym zmienią się terminy wypłat 800 plus

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Każdego miesiąca ZUS wypłaca świadczenie 800 plus w 11 terminach. W lutym trzy z nich ulegną zmianie, ze względu na to, że przypadają w sobotę lub niedzielę. Od lutego można również składać nowe wnioski o 800 plus. 

Kiedy ZUS wypłaca 800 plus? Zmiany w terminach przelewów

Standardowo ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze 800 plus w stałych terminach. Są to 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień miesiąca. Od ubiegłego roku obowiązuje także dodatkowy termin wypłat – 24. dzień miesiąca. Świadczenie 800 plus jest wtedy wypłacane nowym świadczeniobiorcom, którzy wcześniej go nie otrzymywali, a także uchodźcom z Ukrainy.

Aby pieniądze trafiły na konta rodziców bez opóźnień ZUS przekazuje środki do banku odpowiednio wcześniej. W przypadku, gdy termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto, świadczeniobiorcy otrzymują przelew w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

Wypłaty 800 plus. Harmonogram na luty

W lutym 2026 roku trzy standardowe terminy wypłat 800 plus wypadają poza dniami roboczymi. Są to soboty 7 i 14 lutego oraz niedziela 22 lutego. W związku z tym niektórzy świadczeniobiorcy dostaną przelewy nawet o dwa dni wcześniej - będą to piątki 6, 13 i 20 lutego.

  • 2 lutego (poniedziałek) - wypłata bez zmian
  • 4 lutego (środa) - wypłata bez zmian
  • 7 lutego (sobota) - wypłata w piątek 6 lutego
  • 9 lutego (poniedziałek) - wypłata bez zmian
  • 12 lutego (czwartek) - wypłata bez zmian
  • 14 lutego (sobota) - wypłata w piątek 13 lutego
  • 16 lutego (poniedziałek) - wypłata bez zmian
  • 18 lutego (środa) - wypłata bez zmian
  • 20 lutego (piątek) - wypłata bez zmian
  • 22 lutego (niedziela) - wypłata w piątek 20 lutego
  • 24 lutego (wtorek) - wypłata bez zmian

Zbliża się termin składania wniosków o 800 plus. Początek 1 lutego

Wniosek o świadczenie 800 plus trzeba składać co roku. 1 lutego 2026 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy, który zaczyna się w czerwcu. Najlepiej zrobić to do końca kwietnia, ponieważ gwarantuje to rodzicom ciągłość wypłat. 

Osoby, które złożą wniosek w maju lub czerwcu, otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem, ale ZUS będzie miał  czas na wypłatę do 31 sierpnia. Składając wniosek później trzeba się liczyć z przerwą w wypłacie świadczenia. Środki zostaną wypłacone przez ZUS bez wyrównania – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nie dotyczy to jednak rodziców nowonarodzonych dzieci. W ich przypadku są trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o świadczenie 800 plus należy złożyć do ZUS, wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez:

  • platformę PUE/eZUS
  • bankowość elektroniczną
  • portal informacyjno-usługowy
  • aplikację mobilną mZUS

Źródło: rp.pl

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 800+ świadczenie wychowawcze
