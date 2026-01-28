Zmiany w wypłatach 800 plus w lutym 2026. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków

Aktualizacja: 28.01.2026 13:42 Publikacja: 28.01.2026 12:39
Dla części rodziców w lutym zmienią się terminy wypłat 800 plus
Foto: Adobe Stock
Każdego miesiąca ZUS wypłaca świadczenie 800 plus w 11 terminach. W lutym trzy z nich ulegną zmianie, ze względu na to, że przypadają w sobotę lub niedzielę. Od lutego można również składać nowe wnioski o 800 plus.
Standardowo ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze 800 plus w stałych terminach. Są to 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień miesiąca. Od ubiegłego roku obowiązuje także dodatkowy termin wypłat – 24. dzień miesiąca. Świadczenie 800 plus jest wtedy wypłacane nowym świadczeniobiorcom, którzy wcześniej go nie otrzymywali, a także uchodźcom z Ukrainy.
Aby pieniądze trafiły na konta rodziców bez opóźnień ZUS przekazuje środki do banku odpowiednio wcześniej. W przypadku, gdy termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto, świadczeniobiorcy otrzymują przelew w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.
Czytaj więcej
W lutym zmienią się terminy wypłaty świadczeń dla dwóch grup emerytów. Część osób otrzyma emerytu...
W lutym 2026 roku trzy standardowe terminy wypłat 800 plus wypadają poza dniami roboczymi. Są to soboty 7 i 14 lutego oraz niedziela 22 lutego. W związku z tym niektórzy świadczeniobiorcy dostaną przelewy nawet o dwa dni wcześniej - będą to piątki 6, 13 i 20 lutego.
Wniosek o świadczenie 800 plus trzeba składać co roku. 1 lutego 2026 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy, który zaczyna się w czerwcu. Najlepiej zrobić to do końca kwietnia, ponieważ gwarantuje to rodzicom ciągłość wypłat.
Czytaj więcej
Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż...
Osoby, które złożą wniosek w maju lub czerwcu, otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem, ale ZUS będzie miał czas na wypłatę do 31 sierpnia. Składając wniosek później trzeba się liczyć z przerwą w wypłacie świadczenia. Środki zostaną wypłacone przez ZUS bez wyrównania – od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Nie dotyczy to jednak rodziców nowonarodzonych dzieci. W ich przypadku są trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.
Wniosek o świadczenie 800 plus należy złożyć do ZUS, wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez:
Czytaj więcej
W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR - infor...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
KSeF ruszy 1 lutego, jest bezpieczny i gotowy do działania – zapewnia Ministerstwo Finansów. Jednak e-fakturowan...
Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi standar...
Przez ostatnie 10 lat żaden prokurator w największym polskim mieście nie odpowiedział z własnej kieszeni za nies...
- Wprowadzamy zasady, które nie są dziś określone: ubiór, który szanuje normy społeczne i bezpieczeństwa - powie...
Krakowska policja zbada sprawę ewentualnego wykroczenia, uchwyconego podczas wywiadu z ministrem sprawiedliwości...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas