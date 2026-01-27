Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zmiany w terminach wypłat emerytur. Nowy harmonogram na luty 2026

W lutym zmienią się terminy wypłaty świadczeń dla dwóch grup emerytów. Część osób otrzyma emeryturę za luty jeszcze w styczniu. Przesunięcia wynikają z powodu dni wolnych od pracy przypadających w standardowych terminach przelewów.

Publikacja: 27.01.2026 13:14

Zmiana terminów wypłat emerytur w lutym. Kiedy ZUS wypłaci świadczenia?

Zmiana terminów wypłat emerytur w lutym. Kiedy ZUS wypłaci świadczenia?

Foto: vivoo / Adobe Stock

Anna Rogalska

Każdego miesiąca emeryci otrzymują świadczenia w sześciu stałych terminach. Tym razem kalendarz wypłat ulegnie zmianie. Przelewy z ZUS trafią wcześniej do dwóch grup seniorów.

Wypłaty emerytur w lutym 2026. Kto otrzyma świadczenia wcześniej?

Terminy wypłat emerytur przypadają standardowo 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeżeli któraś z dat wypada w dniu wolnym od pracy, czyli w czasie weekendu lub w święto - wypłata jest realizowana w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. Dzięki temu świadczenia trafiają do emerytów bez opóźnień.

W lutym zmianie ulegną dwa terminy wypłat. Będą to 1 i 15 lutego. Powodem są przypadające wtedy niedziele. Osoby, które zwykle otrzymują emeryturę w tych terminach, dostaną przelew dwa dni wcześniej. Pierwsza grupa już w piątek 30 stycznia, a druga w piątek 13 lutego. W przypadku pozostałych emerytów pieniądze wpłyną na konto o właściwym czasie.

Harmonogram wypłat emerytur w lutym 2026

Dokładny harmonogram wypłat świadczeń emerytalno-rentowych w lutym 2026 wygląda następująco:

Reklama
Reklama
  • 1 lutego (niedziela) - wypłata w piątek 30 stycznia
  • 6 lutego (piątek) - wypłata bez zmian
  • 10 lutego (wtorek) - wypłata bez zmian
  • 15 lutego (niedziela) - wypłata w piątek 13 lutego
  • 20 lutego (piątek) - wypłata bez zmian
  • 25 lutego (środa) - wypłata bez zmian

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Warto pamiętać, że raz ustalony termin wypłaty emerytury pozostaje przypisany danej osobie na stałe. Jeśli ktoś chciałby go zmienić, powinien złożyć do ZUS wniosek z odpowiednim uzasadnieniem. Zgoda jest wyrażana tylko w szczególnych okolicznościach.

Przykładowo może to być sytuacja, w której świadczeniobiorca musi dokonywać opłat w określonych urzędowo terminach, które wypadają przed dniem wypłaty emerytury i nie ma możliwości ich zmiany.

Czytaj więcej

Dodatek aktywizacyjny to wsparcie finansowe dla bezrobotnych, którzy m.in. samodzielnie znaleźli zat
Praca, Emerytury i renty
Dodatkowe pieniądze dla nowych pracowników. Specjalny „bonus za aktywność”

Waloryzacja emerytur 2026. Od marca podwyżka świadczeń 

Waloryzacja emerytur, jak co roku nastąpi 1 marca. Znany jest już jeden ze wskaźników decydujących o wysokości tegorocznej podwyżki. Główny Urząd Statystyczny podał, że tzw. inflacja emerycka w 2025 r. wzrosła o 4,2 proc. Rząd zakładał, że będzie ona na poziomie 4 proc. Oznacza to, że seniorzy mogą otrzymać nieco większą podwyżkę świadczeń niż szacowano.

Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej na 2026 emerytury miały wzrosnąć o 4,88 proc. Biorąc pod uwagę aktualny wskaźnik inflacji emerytury i renty mogą być wyższe o 5,08 proc. Jeśli najnowsze szacunki się potwierdzą, najniższa emerytura od 1 marca 2026 r. wzrośnie z 1878,91 zł do 1974,36 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 95,45 zł brutto, czyli o prawie 87 zł na rękę.

Reklama
Reklama

Poziom waloryzacji rent i emerytur będzie znany w lutym, po tym jak GUS poda, ile wyniósł realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Rząd ogłosi ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń pod koniec lutego.

Czytaj więcej

Dodatkowe dni wolne od pracy 14 sierpnia i 28 grudnia. Jest zarządzenie premiera
Praca, Emerytury i renty
Dwa dodatkowe dni wolne w 2026 r. Kiedy wypadną i kto z nich skorzysta?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Emerytury emerytura
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi s
Praca, Emerytury i renty
Przywilej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Nie wszyscy o nim wiedzą
Za niesłuszne zatrzymania płacą obywatele. Portfele prokuratorów są nietykalne. Czy to przez martwe
Zawody prawnicze
Bezkarni prokuratorzy. Nie mylą się, czy może prawo jest martwe?
Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy
Minister sprawiedliwośći Waldemar Żurek podczas konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości
Prawo drogowe
Tak Waldemar Żurek chce walczyć z „tykającymi bombami na drogach”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama