1 lutego (niedziela) - wypłata w piątek 30 stycznia

6 lutego (piątek) - wypłata bez zmian

10 lutego (wtorek) - wypłata bez zmian

15 lutego (niedziela) - wypłata w piątek 13 lutego

20 lutego (piątek) - wypłata bez zmian

25 lutego (środa) - wypłata bez zmian

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Warto pamiętać, że raz ustalony termin wypłaty emerytury pozostaje przypisany danej osobie na stałe. Jeśli ktoś chciałby go zmienić, powinien złożyć do ZUS wniosek z odpowiednim uzasadnieniem. Zgoda jest wyrażana tylko w szczególnych okolicznościach.

Przykładowo może to być sytuacja, w której świadczeniobiorca musi dokonywać opłat w określonych urzędowo terminach, które wypadają przed dniem wypłaty emerytury i nie ma możliwości ich zmiany.

Waloryzacja emerytur 2026. Od marca podwyżka świadczeń

Waloryzacja emerytur, jak co roku nastąpi 1 marca. Znany jest już jeden ze wskaźników decydujących o wysokości tegorocznej podwyżki. Główny Urząd Statystyczny podał, że tzw. inflacja emerycka w 2025 r. wzrosła o 4,2 proc. Rząd zakładał, że będzie ona na poziomie 4 proc. Oznacza to, że seniorzy mogą otrzymać nieco większą podwyżkę świadczeń niż szacowano.

Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej na 2026 emerytury miały wzrosnąć o 4,88 proc. Biorąc pod uwagę aktualny wskaźnik inflacji emerytury i renty mogą być wyższe o 5,08 proc. Jeśli najnowsze szacunki się potwierdzą, najniższa emerytura od 1 marca 2026 r. wzrośnie z 1878,91 zł do 1974,36 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 95,45 zł brutto, czyli o prawie 87 zł na rękę.