Aktualizacja: 27.01.2026 14:43 Publikacja: 27.01.2026 13:14
Zmiana terminów wypłat emerytur w lutym. Kiedy ZUS wypłaci świadczenia?
Foto: vivoo / Adobe Stock
Każdego miesiąca emeryci otrzymują świadczenia w sześciu stałych terminach. Tym razem kalendarz wypłat ulegnie zmianie. Przelewy z ZUS trafią wcześniej do dwóch grup seniorów.
Terminy wypłat emerytur przypadają standardowo 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeżeli któraś z dat wypada w dniu wolnym od pracy, czyli w czasie weekendu lub w święto - wypłata jest realizowana w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. Dzięki temu świadczenia trafiają do emerytów bez opóźnień.
W lutym zmianie ulegną dwa terminy wypłat. Będą to 1 i 15 lutego. Powodem są przypadające wtedy niedziele. Osoby, które zwykle otrzymują emeryturę w tych terminach, dostaną przelew dwa dni wcześniej. Pierwsza grupa już w piątek 30 stycznia, a druga w piątek 13 lutego. W przypadku pozostałych emerytów pieniądze wpłyną na konto o właściwym czasie.
Dokładny harmonogram wypłat świadczeń emerytalno-rentowych w lutym 2026 wygląda następująco:
Warto pamiętać, że raz ustalony termin wypłaty emerytury pozostaje przypisany danej osobie na stałe. Jeśli ktoś chciałby go zmienić, powinien złożyć do ZUS wniosek z odpowiednim uzasadnieniem. Zgoda jest wyrażana tylko w szczególnych okolicznościach.
Przykładowo może to być sytuacja, w której świadczeniobiorca musi dokonywać opłat w określonych urzędowo terminach, które wypadają przed dniem wypłaty emerytury i nie ma możliwości ich zmiany.
Czytaj więcej
Bezrobotni z prawem do zasiłku mogą otrzymać tzw. dodatek aktywizacyjny. Maksymalnie można pobier...
Waloryzacja emerytur, jak co roku nastąpi 1 marca. Znany jest już jeden ze wskaźników decydujących o wysokości tegorocznej podwyżki. Główny Urząd Statystyczny podał, że tzw. inflacja emerycka w 2025 r. wzrosła o 4,2 proc. Rząd zakładał, że będzie ona na poziomie 4 proc. Oznacza to, że seniorzy mogą otrzymać nieco większą podwyżkę świadczeń niż szacowano.
Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej na 2026 emerytury miały wzrosnąć o 4,88 proc. Biorąc pod uwagę aktualny wskaźnik inflacji emerytury i renty mogą być wyższe o 5,08 proc. Jeśli najnowsze szacunki się potwierdzą, najniższa emerytura od 1 marca 2026 r. wzrośnie z 1878,91 zł do 1974,36 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 95,45 zł brutto, czyli o prawie 87 zł na rękę.
Poziom waloryzacji rent i emerytur będzie znany w lutym, po tym jak GUS poda, ile wyniósł realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Rząd ogłosi ostateczny wskaźnik waloryzacji świadczeń pod koniec lutego.
Czytaj więcej
W 2026 roku pracownicy mogą liczyć na dwa dodatkowe dni wolne od pracy. Wynika to z faktu, że dwa...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych narzędzi do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Ministerstwo Fi...
Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi standar...
Przez ostatnie 10 lat żaden prokurator w największym polskim mieście nie odpowiedział z własnej kieszeni za nies...
- Wprowadzamy zasady, które nie są dziś określone: ubiór, który szanuje normy społeczne i bezpieczeństwa - powie...
Waldemar Żurek zapowiedział wprowadzenie jednolitych zasad działania prokuratury wobec recydywistów drogowych. C...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas