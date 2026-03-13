Donald Tusk: Sytuacja robi się niebezpieczna. Kaczyński postawił prezydenta w sytuacji bez wyjścia

Donald Tusk
- Sprawa ma fundamentalne znaczenie. I nie chodzi o samo weto prezydenta, ale o to, czy jest się czego bać w związku z tym, co stało się z polską politykę po prawej stronie. Bo to weto prezydenta to nie finalny, ale kluczowy etap tego wielkiego zwrotu, jakiego dokonał prezes (PiS Jarosław) Kaczyński, i który poprowadził jak za rączkę prezydenta (Karola) Nawrockiego w stronę zakwestionowania wielkiego projektu (SAFE) - mówił premier Donald Tusk.
- W tej konkretnej sprawie wydaje się, że to Jarosław Kaczyński nadał ton. Pamiętam nasze (...) spotkania z prezydentem i tam nie było jakichś szczególnych wątpliwości, żeby brać europejskie pieniądze na obronę. Natomiast ta kampania antyeuropejska, przeciwko tej autonomii, suwerenności Polski jeśli chodzi o własne zbrojenia, którą rozpoczął Kaczyński, postawiła prezydenta w sytuacji bez wyjścia – mówił Tusk.
W czwartek 12 marca o 20 prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o unijnym programie SAFE.
- Nie ma się co bać bezpośrednich konsekwencji tego weta, bo ja sobie z tym poradzę. Ta dzisiejsza uchwała rządu jest tylko formalne zagwarantowanie, że my i tak znajdziemy sposoby, żeby te pieniądze do Polski trafiły, do polskich firm, do polskiej armii, do polskiej policji i straży granicznej. I trafią. Natomiast to, co dzieje się w tej chwili z prezydentem Nawrockim, z prezesem Kaczyńskim i całą resztą, z Konfederacjami po prawej stronie to jest jawny już kurs antyeuropejska, histeria antyniemiecka, coraz większa niechęć do Ukrainy, która walczy z Rosją. Nazwijmy rzecz po imieniu. Ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, wyjścia Polski z Unii Europejskiej, to mają niestety coraz więcej racji – powiedział premier.
Donald Tusk odniósł się w TVP Info do unijnego programu pożyczek na obronność SAFE. Premier powiedział, że „ta pożyczka, ten kredyt na Polskę Zbrojną - europejski SAFE, to są wielkie pieniądze na wielokrotnie lepszych zasadach niż pisowskie pożyczki z Korei Południowej czy USA”.
- Polska musi się zbroić; ja nigdy nie atakowałem PiS-u za to, że zaciągnął kredyt w Korei Południowej na dwukrotnie wyższe oprocentowanie. Pożyczki, jakie PiS zaciągnął na sprzęt wojskowy za swoich rządów, będą obciążały polski dług na długie lata, na pokolenia. Ale nie będę ich za to przeklinał, bo wiem, że to była sytuacja, która wymagała szybkich decyzji - podkreślił.
Aż 100 mld zł ma wynieść kredyt zaciągany przez ministra Mariusza Błaszczaka na zakupy broni w Korei Południowej.
Jak mówił, „nie wszystkie były mądre, ale w sytuacji takiej, w jakiej jesteśmy dzisiaj - wojny, agresji Rosji, być może przyszłego konfliktu amerykańsko-chińskiego, wojny w Iranie, i tak dalej, musimy budować choćby podstawowe elementy wspólnoty”.
- To weto, to jest wypowiedzenie wielkiej umowy wszystkich Polaków, którą zawarliśmy (...), w której był nasz papież, cała Solidarność i postkomuniści - i wszyscy rozumieli, że Polska musi być osadzona we wspólnocie Zachodu, w NATO, UE, musi budować jak najlepsze relacje z sąsiadami. To na naszych oczach prezydent Nawrocki i prezes (Jarosław) Kaczyński próbują wywrócić. Dlatego ta sprawa jest tak serio - ocenił Tusk.
W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Ustawa zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE – unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.
W orędziu prezydent Nawrocki podkreślił, że „nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne” Polski. – W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością, zarówno polityczną, jak i prawną – dodał prezydent.
W piątek rząd upoważnił ministrów obrony narodowej oraz finansów i gospodarki do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE. Zgodnie z przyjętą uchwałą pożyczka z SAFE ma zostać zaciągnięta przez BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
W piątkowym posiedzeniu rządu uczestniczył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, w oparciu o zapisy ustawy o Radzie Ministrów. Zgodnie z ustawą w posiedzeniu, „na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa”, bierze udział przedstawiciel prezydenta.
Szef kancelarii premiera Jan Grabiec wyjaśnił, że zamiast zawetowanej ustawy będzie obowiązywała uchwała Rady Ministrów. Jak dodał, na podstawie uchwały zostanie podpisana umowa na finansowanie z instrumentu SAFE. – Następnie zostaną rozdzielone środki między polskie firmy zbrojowe w celu modernizacji, rozbudowy i zrealizowania zamówień. Tak więc co do mechaniki będzie tak samo – podkreślił Grabiec. Zauważył, że uchwała określa też kwestię kontroli wydawania środków przez Krajową Administrację Skarbową. Zaznaczył, że nad prawidłowością wydawania pieniędzy będą też czuwać polskie służby.
Dziwi mnie to, że marnujemy kolejne dni oczekując na jakąkolwiek decyzję - mówi gen. Roman Polko.
Grabiec przyznał, że przyjęty przez rząd „plan B” ma pewne ograniczenia dotyczące możliwości finansowania m.in. policji i Straży Granicznej. Jednocześnie zapewnił, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą przekazać także do tych służb dodatkowe środki. Pytany, czy rząd nie boi się zaciągnięcia pożyczki bez „normalnej drogi ustawowej”, odparł: „skoro Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński nie bali się zaciągać na tej samej zasadzie pożyczek z Korei Płd. i Stanów Zjednoczonych, nie wiem, czego mamy się bać”.
Jeszcze w minionym tygodniu prezydent przedstawił wraz z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim własną – jak mówił – alternatywę do programu, czyli „polski SAFE 0 proc.” W Sejmie złożony już został dotyczący jej projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.
Premier Donald Tusk domagał się szczegółów w sprawie „polskiego SAFE 0 proc." i dziś je otrzymał – powiedział po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.
Prezydencki projekt zakłada utworzenie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku Narodowego Banku Polskiego. Według uzasadnienia zapewni to państwu „suwerenność decyzyjną, stabilność finansową i odporność na ryzyka zewnętrzne”.
Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział w piątek dziennikarzom, że na posiedzeniu Rady Ministrów zaapelował do rządu, by ten „wreszcie zajął się” prezydenckim projektem.
