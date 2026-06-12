Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Sławomir Mentzen omija galerie sztuki. Jego galerią jest kanał informacyjny

Niech wyjdą z cienia ludzie, których przerobiono na kulturę: na nazwiska w katalogu, cytaty w debacie, twarze na plakacie, zasób w strategii miasta. Wykreśleni z notesów i nierozliczeni do dzisiaj. Niech przemówią. I wskażą palcem na barbarzyńców, którzy ich zjedli.

Publikacja: 12.06.2026 14:50

– Nie wiem, czy ktokolwiek na świecie wie, kim są politycy Konfederacji (na zdjęciu Sławomir Mentzen

– Nie wiem, czy ktokolwiek na świecie wie, kim są politycy Konfederacji (na zdjęciu Sławomir Mentzen). Ale wielu ludzi wie, kim byli Kieślowski, Wajda, Penderecki, Górecki – mówi kompozytor Zbigniew Preisner

Foto: Tomasz Warszewski/Shutterstock

Przemysław Krajewski

„Nie zgadzam się z tym, żeby ludzie zarabiający najniższą krajową płacili za emerytury nierobów” – oznajmił Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, gdy wrócił temat zabezpieczenia socjalnego artystów.

Zbigniew Preisner, kompozytor muzyki filmowej i koncertowej, autor m.in. muzyki do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, artysta rozpoznawany na całym świecie, odpowiedział po swojemu. Na facebookowej rolce przedstawił się jako „naczelny darmozjad tego kraju”. Teraz, gdy rozmawiamy, siedzi wygodnie w barwnym wnętrzu swojej greckiej posiadłości, w świetnej kondycji, z fajką w dłoni. Patrzy w kamerę spokojnie, niemal zaczepnie. – Ja nie narzekam. Zrobiłem karierę, taka jest prawda. Stać mnie dzisiaj na wszystko. Gdybym już nic nie robił, to do końca życia mogę spokojnie przeżyć. Więc nie mówię we własnej sprawie – tłumaczy zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie (1997).

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Ostatnia szansa na dostęp do NYT!

Skorzystaj z ostatnich kodów dostępu do The New York Times w ramach dowolnej rocznej subskrypcji "Rzeczpospolitej".

Oprócz rzetelnego i obiektywnego źródła najważniejszych informacji z Polski zyskujesz roczny dostęp do The New York Times w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama