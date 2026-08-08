Fragment książki Katherine Eban „Gorzkie pigułki. Mroczna prawda o tańszych zamiennikach leków”, w przekładzie Jana Dzierzgowskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2026 r.

Proces produkcji każdego leku innowacyjnego, bez względu na to, jak bardzo jest skomplikowany, sprowadza się do określonej sekwencji działań, typu: mieszaj przez piętnaście minut, rozdrobnij, uzyskaj czteroprocentową wilgotność, mieszaj ponownie przez trzydzieści minut. Jeśli jednak chce się produkować generyczny odpowiednik, trzeba znaleźć inną recepturę, najlepiej uproszczoną i pozwalającą szybciej uzyskać podobny efekt. Należy więc zastosować inżynierię odwrotną.