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Innowacje w duchu Gandhiego. Tak powstają tańsze zamienniki leków

Indyjskie firmy dowiodły, że potrafią wytwarzać skuteczne leki w masowych ilościach za ułamek ceny oryginału, przestrzegając zarazem dobrych praktyk produkcyjnych wymaganych na Zachodzie. Jak tego dokonały?

Publikacja: 08.08.2026 16:06

Producenci generyków często muszą toczyć zaciekłe bitwy prawne. Ich leki zazwyczaj trafiają na rynek

Producenci generyków często muszą toczyć zaciekłe bitwy prawne. Ich leki zazwyczaj trafiają na rynek na przekór producentom oryginału, którzy dokładają starań, żeby nigdy nie zostały wprowadzone do sprzedaży

Foto: sakurai5/Shutterstock

Katherine Eban

Fragment książki Katherine Eban „Gorzkie pigułki. Mroczna prawda o tańszych zamiennikach leków”, w przekładzie Jana Dzierzgowskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2026 r.

Proces produkcji każdego leku innowacyjnego, bez względu na to, jak bardzo jest skomplikowany, sprowadza się do określonej sekwencji działań, typu: mieszaj przez piętnaście minut, rozdrobnij, uzyskaj czteroprocentową wilgotność, mieszaj ponownie przez trzydzieści minut. Jeśli jednak chce się produkować generyczny odpowiednik, trzeba znaleźć inną recepturę, najlepiej uproszczoną i pozwalającą szybciej uzyskać podobny efekt. Należy więc zastosować inżynierię odwrotną.

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