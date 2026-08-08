Decyzje w tej sprawie podjęto na posiedzeniu ukraińskiej Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych, które odbyło się w piątek, 7 sierpnia.

Reklama Reklama

„W ramach realizacji ustaleń osiągniętych przez Ukraińsko-Polską Grupę Roboczą ds. Pamięci Narodowej komisja wyraziła zgodę na przeprowadzenie badań ekshumacyjnych na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka (…)” – ogłosił UINP w sobotę na Facebooku.

Czytaj więcej Polityka Ekshumacje na Wołyniu. Badacz ostrzega: Procedury zajmą kilkaset lat W obecnym tempie i przy aktualnych procedurach ekshumacje polskich ofiar na Wołyniu potrwają kilkaset lat – alarmuje dr Leon Popek z IPN. Badacz ap...

„Ponadto, w ramach działań na rzecz zachowania miejsc pamięci narodu polskiego w Ukrainie, uzgodniono przeprowadzenie badań ekshumacyjnych pochówków osób, które zginęły lub zaginęły bez wieści podczas II wojny światowej na terenie wsi Ugły w hromadzie (gminie - PAP) miejskiej Sarny, w rejonie sarneńskim obwodu rówieńskiego” – przekazano w komunikacie.

W odrębnej decyzji komisja zgodziła się na pobranie próbek materiału genetycznego (DNA) ze szczątków pochowanych w latach 1992–2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki (…)” – oświadczył UINP.