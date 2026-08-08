Dziennikarze „L'Express” poprosili 60 ekspertów z 25 krajów o ocenę służb wywiadowczych 21 państw Europy, zarówno cywilnych, jak i wojskowych.

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Brytyjski wywiad MI6 został najwyżej oceniony za zdolność do werbowania tzw. kretów, czyli agentów na najwyższych szczeblach władzy w zamkniętych krajach, takich jak Rosja, Chiny, Turcja i Iran. Sklasyfikowana na drugim miejscu Francja posiada globalną sieć kontaktów dzięki utrzymaniu znacznej części wpływów z okresu swojej potęgi kolonialnej. Natomiast holenderski wywiad, trzeci najlepszy w Europie, jest dobrze zorientowany w irańskim programie energetyki jądrowej.

Ukraińscy szpiedzy zostali umieszczeni na czwartym miejscu za dostosowanie się do realiów wojny. Ukraińskim służbom często przypisywane jest wysadzenie gazociągu Nord Stream oraz ataki dronów na infrastrukturę w głąb Rosji – przypomina francuska gazeta.

Najsłabiej oceniony wywiad Łotwy

Według szwedzkiego dziennika „Svenska Dagbladet” państwa rzadko przyznają się do posiadania własnych agentów. Stosunkowo wysoką pozycję, 6. miejsce, zajął wywiad Szwecji, co ma wynikać ze zdolności nasłuchu radiowego i telekomunikacyjnego służb FRA, a także działalności tajnego biura KSI w ramach wywiadu wojskowego MUST. Szwedzkim służbom w pozyskiwaniu informacji ma również sprzyjać położenie tego kraju, będącego hubem pośrodku Skandynawii oraz bliskość krajów bałtyckich i Rosji.

Eksperci najsłabiej ocenili wywiad łotewski, który w zestawieniu zajął ostatnie 21. miejsce. Służby niemieckie, choć są cenione za analizę, to mają problem z rekrutacją szpiegów za granicą. Niemieccy agenci zajęli ogólnie piąte miejsce. Na pozycji siódmej uplasowała się Norwegia, na ósmej Estonia, na dziewiątej Polska, a pierwszą dziesiątkę zamyka Dania.

Miejsca w drugiej dziesiątce uzyskały służby Rumunii, Hiszpanii, Finlandii i Szwajcarii, a następnie Włoch, Belgii i Czech. Pod koniec stawki są jeszcze Litwa, Portugalia oraz Austria.