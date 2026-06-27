Na pewno pamięta pan hasło wyborcze Platformy Obywatelskiej z 2007 r. „By żyło się lepiej. Wszystkim”. Wygląda na to, że dziś pod rządami Koalicji Obywatelskiej lepiej żyje się tylko działaczom KO – mieli szybką ścieżkę leczenia w warszawskim Szpitalu Południowym, a nawet salonik VIP. Czy to jest sprawa, która zmiecie z planszy tę partię?

Oczywiście, że nie. Natomiast może ją poważnie osłabić, zwłaszcza jeśli reakcja na nią ze strony władz partii będzie słabsza niż silniejsza. Widać, że liderzy Koalicji Obywatelskiej robią wszystko, żeby zrzucić odpowiedzialność za to, co się stało w Szpitalu Południowym na sam szpital. Rafał Trzaskowski odwołał zarząd szpitala i radę nadzorczą. Radny Dawid Kacprzyk został, jak rozumiem, zmuszony do rezygnacji z członkostwa w partii i złożenia mandatu.