Maciej Berek
Przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk poinformował, że Maciej Berek przestanie pełnić funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
Premier zaznaczył, że odejście Berka ze stanowiska nie oznacza końca jego współpracy z rządem. Polityk ma otrzymać „inne zadania”, których szczegóły Tusk zamierza przedstawić w najbliższym czasie.
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– Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań – ogłosił szef rządu.
Jak informuje „Polityka Insight”, Berek ma zostać powołany do Trybunału Konstytucyjnego.
Tusk podkreślił, że decyzja o zmianie nie była jednostronną decyzją premiera. Jak przekazał, Maciej Berek sam zwrócił się do niego z prośbą o zwolnienie z dotychczasowych obowiązków.
– Zwrócił się do mnie z prośbą o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory – powiedział Tusk.
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Premier zaznaczył przy tym, że Berek pozostaje ważną osobą w jego otoczeniu. – Jak wiecie, był moją prawą ręką. Dzisiaj nadal tak jest – stwierdził Donald Tusk.
Tusk podkreślił również, że żadna osoba w administracji państwowej nie jest niezastąpiona. – Nie ma osoby nie do zastąpienia – powiedział premier.
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