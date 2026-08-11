Na podstawie nowych przepisów sądy będą mogły uchylać decyzje i przekazywać sprawy do ponownego rozpatrzenia, jeżeli postępowanie poprzedzające ich wydanie zostało przeprowadzone w sposób istotnie wadliwy.

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Jak jest teraz i jak będzie

Obecnie możliwość wydania przez sąd tzw. orzeczenia kasatoryjnego, czyli uchylenia decyzji i przekazania sprawy organowi rentowemu, jest ograniczona. Po zmianach sąd pierwszej instancji będzie mógł zastosować takie rozwiązanie m.in. wtedy, gdy stwierdzi istotne naruszenie przepisów dotyczących postępowania wyjaśniającego i uzna jednocześnie, że usunięcie uchybień będzie możliwe szybciej przed organem rentowym niż w toku postępowania sądowego.

Sąd będzie mógł również uchylić decyzję, która nie rozstrzyga sprawy co do istoty, ale kończy postępowanie, np. decyzję o jego umorzeniu lub odmowie wszczęcia. Trzecia możliwość ma dotyczyć sytuacji, w której sąd stwierdzi podstawy do umorzenia postępowania bezpośrednio przed organem rentowym.

Nowa instytucja ma mieć charakter fakultatywny. Oznacza to, że to sąd będzie oceniał, czy w konkretnej sprawie bardziej zasadne jest merytoryczne rozstrzygnięcie, czy zwrócenie sprawy organowi rentowemu. Jeżeli zdecyduje się na uchylenie decyzji, będzie musiał wskazać organowi wytyczne i zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w tym okoliczności faktyczne i prawne, które należy zbadać.

Cel nowych przepisów

Projektodawca przekonuje, że zmiana ma przyspieszyć postępowania i ograniczyć sytuacje, w których sąd przez wiele miesięcy lub lat uzupełnia braki powstałe na etapie postępowania przed organem rentowym, by ostatecznie przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Nowe uprawnienie ma również motywować organ rentowy do bardziej starannego prowadzenia postępowań i kompletnego gromadzenia materiału dowodowego przed wydaniem decyzji.

Zmiany mają objąć m.in. sprawy dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym, wysokości podstawy wymiaru składek czy ustalenia właściwego ustawodawstwa. Zgodnie z założeniami nowe przepisy będą stosowane do spraw, w których odwołanie zostanie złożone po wejściu ich w życie.

Etap legislacyjny: projekt przyjęty przez rząd