Z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika, że ochroną tymczasową w UE 30 czerwca objętych było 4 mln 407 tys. Ukraińców. Ochrona ta gwarantuje prawo do legalnego pobytu, pracy i szkoły we wszystkich państwach członkowskich. Została uruchomiona jednomyślnie przez wszystkie państwa UE po rosyjskiej napaści w 2022 r.

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Polska wyjątkiem na mapie Unii Europejskiej

W Polsce liczba Ukraińców objętych ochroną wyniosła z końcem czerwca 961 tys. 170, co oznacza spadek w porównaniu z końcem maja o 6 tys. 335 osób i o 10 tys. 85 osób w porównaniu z końcem kwietnia.

Polska była jedynym państwem UE, w którym zanotowano tak znaczący spadek w czerwcu. Liczba Ukraińców objętych ochroną tymczasową spadła w tym okresie również w Belgii i Irlandii, ale odpowiednio o 35 i 15 osób.

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W pozostałych 24 państwach członkowskich liczba ta wzrosła, przy czym największy wzrost odnotowano we Włoszech (o 4 tys. 115 osób), Czechach (3 tys. 835) i Niemczech (2 tys. 960).

43 proc. Ukraińców objętych ochroną tymczasową stanowią kobiety, 27 proc. – mężczyźni, 30 proc. – dzieci.

Mężczyźni w wieku poborowym od 5 sierpnia nie mogą być objęci ochroną tymczasową w UE. Tego dnia w życie weszła decyzja państw członkowskich o przedłużeniu ochrony tymczasowej dla Ukraińców do 4 marca 2028 r. Jednocześnie wprowadzono ograniczenie, zgodnie z którym takiego specjalnego statusu nie mogą otrzymać osoby, które „nie wywiązują się ze swoich obowiązków wojskowych przewidzianych w prawie ukraińskim i z tego powodu nie uzyskały zezwolenia władz ukraińskich na opuszczenie Ukrainy”.

Na Ukrainie wiek mężczyzn objętych powszechną mobilizacją wynosi od 25 do 60 lat.