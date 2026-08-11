W internecie coraz częściej można natrafić na oferty sprzedaży zmumifikowanych ludzkich szczątków – od dłoni i stóp po całe głowy. Naukowcy ostrzegają, że takie pozostałości mogą kryć niebezpieczne dla zdrowia mikroorganizmy oraz toksyczne substancje używane przed laty do konserwacji ciał. Ryzyko dotyczy nie tylko kolekcjonerów i handlarzy, ale również osób, które mają kontakt z przesyłkami zawierającymi szczątki, w tym pracowników poczty, firm kurierskich i służb celnych.

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„Prawdziwa klątwa mumii”. Czarny rynek kwitnie w sieci

Rosnący na świecie handel zmumifikowanymi ludzkimi szczątkami może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia – wynika z analizy naukowców, którzy określili to zjawisko mianem „prawdziwej klątwy mumii”. Szczególnie niebezpieczne mogą być zarówno uśpione mikroorganizmy znajdujące się w wielowiekowych szczątkach, jak i toksyczne substancje wykorzystywane w przeszłości do ich konserwacji.

Badacze przyjrzeli się słabo kontrolowanemu rynkowi, na którym sprzedawane są między innymi ludzkie dłonie, stopy i głowy mające niekiedy setki lat. Eksperci wskazują, że osoby zajmujące się ich kolekcjonowaniem lub handlem mogą nie zdawać sobie sprawy z potencjalnego zagrożenia.

Wyniki badania przedstawiono w artykule naukowym „The Real Mummy’s Curse: Health Risks Associated With the Sale and Trade of Mummified Remains”, opublikowanym w „International Journal of Cultural Property”. Autorzy publikacji oceniają, że z przeprowadzonej analizy wyłania się „ponury obraz”.

Zmumifikowane głowy, dłonie i stopy sprzedawane w internecie

Jak wskazują autorzy badania, „półtajny, często nielegalny” handel ludzkimi szczątkami w ostatnich latach rozwinął się między innymi dzięki mediom społecznościowym, prywatnym stronom internetowym, platformom handlu elektronicznego oraz domom aukcyjnym. Jednocześnie osoby uczestniczące w tym rynku wydają się mieć niewielką świadomość zagrożeń, na jakie narażają siebie oraz innych.

Naukowcy przeanalizowali 128 internetowych wpisów i ofert zamieszczonych na platformach należących do Meta, stronach e-commerce, w sklepach internetowych oraz domach aukcyjnych. W wielu przypadkach wystawione na sprzedaż zmumifikowane szczątki wykazywały wyraźne oznaki biodeterioracji, czyli biologicznego niszczenia materiału. Mimo to sprzedawcy nie zamieszczali wskazówek dotyczących tego, jak bezpiecznie się z nimi obchodzić. Części ludzkich ciał były też nierzadko wysyłane kupującym za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

„Najczęściej identyfikowano oddzielone części ciała, takie jak dłonie i stopy, a także całe zmumifikowane głowy” – napisali autorzy publikacji.

Ponad połowę analizowanych przypadków – 51,6 proc. – stanowiły właśnie różnego rodzaju głowy. Były wśród nich całe lub fragmentarycznie zachowane zmumifikowane czaszki z zachowanymi tkankami miękkimi lub włosami, a także tsantsa, czyli tzw. skurczone głowy wytwarzane przez lud Shuar zamieszkujący północne Peru i wschodni Ekwador.

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Arszenik, ołów i zarodniki zabójczych grzybów

Naukowcy zwracają uwagę, że proces mumifikacji – zarówno naturalnej, jak i celowo przeprowadzanej przez człowieka – obejmuje skomplikowane przemiany chemiczne i fizyczne, których efektem jest spowolnienie rozkładu tkanek.

Na przestrzeni dziejów do konserwowania ludzkich szczątków wykorzystywano wiele potencjalnie toksycznych materiałów i substancji. Wśród nich znajdowały się metale ciężkie, między innymi arsen, rtęć i ołów.

Nie jest to jednak jedyne zagrożenie. Zmumifikowane szczątki mogą – mimo wielowiekowego wysuszenia – zawierać też wiele uśpionych mikroorganizmów. Szczególne ryzyko mogą stanowić zarodniki grzybów. Kiedy szczątki są przenoszone lub w inny sposób naruszane, zarodniki mogą przedostawać się do powietrza i być wdychane przez znajdujących się w pobliżu ludzi.

Autorzy publikacji przypominają przypadki, w których kontakt ze szczątkami wiązano z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Wdychanie zarodników grzybów z rodzaju Aspergillus uznano za przyczynę śmierci 10 z 12 specjalistów zajmujących się konserwacją, którzy w latach 70. XX wieku otworzyli grobowiec króla Kazimierza IV w Krakowie.

Naukowcy wskazują także, że ciężka postać aspergilozy, która rozwinęła się prawdopodobnie po wdychaniu zarodników, mogła przyczynić się do śmierci lorda Carnarvona, głównego sponsora badań grobowca Tutanchamona w egipskiej Dolinie Królów. Śmierć Carnarvona w 1923 r. była później przywoływana jako jeden z argumentów mających potwierdzać mit „klątwy mumii”. Według tej legendy osoby otwierające starożytne grobowce miały być skazane na pecha, chorobę lub śmierć.

„To może być naprawdę niebezpieczne”. Zagrożeni są nie tylko handlarze i kolekcjonerzy

Prof. Kirsty Squires – specjalistka w dziedzinie bioarcheologii z University of Staffordshire – zwróciła w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” uwagę, że handlarze zdają się mieć niewielką świadomość ryzyka. – W niektórych komentarzach wspominają o zapachu mumii, przypominającym zapach rozkładu. Na części zdjęć widać jednak zmumifikowane głowy, które nie są przechowywane w gablotach, lecz stoją na otwartej przestrzeni, na przykład w salonie czy innym pomieszczeniu mieszkalnym. To może być naprawdę niebezpieczne – powiedziała. Badaczka zaznaczyła również, że podczas przygotowywania publikacji naukowcy natrafili również na fotografie bardzo mocno zniszczonych szczątków ustawionych po prostu na stojaku, bez szklanej osłony. – Nie wyglądało na to, aby znajdowały się w pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze ani żeby zapewniono im odpowiednie warunki przechowywania wymagane w przypadku ludzkich szczątków – dodała prof. Squires.

Co niepokojące, ryzyko nie ogranicza się jedynie do kolekcjonerów i osób handlujących ludzkimi szczątkami. Potencjalnie narażeni mogą być również ludzie, którzy nie wiedzą, co znajduje się w obsługiwanych przez nich przesyłkach.

„Ponieważ poczta i firmy kurierskie są wykorzystywane do transportowania zmumifikowanych ludzkich szczątków, zagrożeni są pracownicy magazynów, kierowcy, pracownicy centrów transportowych oraz funkcjonariusze służb celnych” – wskazali autorzy badania.

Jak wyjaśniają, osoby te przy pierwszym kontakcie z przesyłką prawdopodobnie nie korzystają ze środków ochrony indywidualnej, które byłyby potrzebne przy obchodzeniu się z potencjalnie niebezpiecznymi szczątkami.