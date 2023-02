Policjanci patrolujący okolice stanowiska archeologicznego niedaleko miasta Puno nad jeziorem Titicaca zwrócili uwagę na zachowanie dostawcy, popijającego alkohol z dwoma innymi mężczyznami. Dostawca miał przy sobie dużą torbę termoizolacyjną.

Kontrola wykazała, że w torbie znajduje się mumia.

Dostawca oświadczył, że z mumią mieszka, a jest ona jego "duchową dziewczyną" o imieniu Juanita. Trzymał ją w pudełku obok telewizora, a teraz ma ją przy sobie, bo chciał pokazać znajomym.

Wcześniej mumia miała należeć do jego ojca, ale mężczyzna nie wyjaśnił, jak cenny eksponat wszedł w jego posiadanie.



Mumia została skonfiskowana i przekazana naukowcom. Okazało się, że liczy ok. 600-800 lat i w rzeczywistości to zmumifikowany mężczyzna w wieku ok. 45 lat i 150 cm wzrostu.



Mumię owinięto bandażami w pozycji embrionalnej, co było typowe dla wielu pochówków w tej okolicy w czasach przedhiszpańskich.



Mumia została przekazana ministerstwu kultury Peru, które opiekuje się dziedzictwem kraju.

Mężczyzna, który go przewoził, oraz jego dwaj przyjaciele w wieku od 23 do 26 lat zostali zatrzymani i toczy się śledztwo w sprawie możliwych przestępstw przeciwko dziedzictwu kulturowemu Peru.

