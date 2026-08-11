Najważniejszą nowością wchodzącą w życie 12 sierpnia jest oficjalna zmiana statusu prawnego kapsułek do kawy. Jak informuje „Polski Obserwator”, od tego momentu będą one formalnie traktowane jako opakowania.

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Kapsułka z oficjalnym statusem opakowania. Co to oznacza?

Choć dla wielu konsumentów może brzmieć to jak urzędowa formalność, przepisy te stanowią część szerszej strategii Unii Europejskiej, której celem jest wymuszenie na producentach projektowania przyjaznych recyklingowi produktów i ograniczenie ilości marnowanych surowców.

Regulacja obejmuje wszystkie rodzaje opakowań – zarówno domowe, jak i przemysłowe czy sklepowe – nakładając na branżę surowsze wymogi ich pełnego przystosowania do ponownego przetworzenia oraz ograniczenia substancji szkodliwych.

Mimo wprowadzenia jednolitych przepisów na poziomie unijnym, konsumenci nie powinni spodziewać się rewolucji w domowej segregacji odpadów. Nowe prawo nie wprowadza jednej, uniwersalnej metody segregacji kapsułek obowiązującej w całej Europie.

Gdzie wyrzucać zużyte kapsułki? Lokalne zasady nadal obowiązują

Recykling zużytych kapsułek bywa problematyczny, ponieważ łączą one w sobie tworzywa sztuczne lub aluminium z organiczną pozostałością w postaci fusów po kawie. Z tego powodu sposób ich utylizacji wciąż zależy od krajowych i lokalnych systemów gospodarki odpadami. Polscy konsumenci powinni zatem – tak jak dotychczas – sprawdzać lokalne wytyczne dotyczące segregacji, by dowiedzieć się, do którego pojemnika trafić powinna zużyta kapsułka.

Zwykle zużyte kapsułki po kawie – jeżeli są w całości – wyrzuca się do odpadów zmieszanych. Jeśli jednak opróżnimy je z fusów i lokalny system na to pozwala, mogą one trafić do żółtego pojemnika (na plastik i metale), a same fusy do brązowego pojemnika na odpady bio. Niektórzy producenci kawy dają także możliwość oddania kapsułek w specjalnych punktach zbiórki.

To dopiero początek. Co zmieni się w kolejnych latach?

Zmiany, które wchodzą w życie w sierpniu, to zaledwie pierwszy etap wprowadzania unijnego rozporządzenia PPWR. Większa rewolucja czeka nas od 2030 r., kiedy to zaostrzone przepisy uderzą w kolejne sektory jednorazówek.

Ograniczenia i zakazy obejmą wówczas m.in. branżę gastronomiczną oraz hotelarską. Unijne regulacje dotkną popularnych jednorazowych mini-opakowań na sosy i przyprawy, a także miniaturowych buteleczek z szamponami i żelami pod prysznic, które do tej pory były standardowo udostępniane gościom w hotelach.