Robert Fico to najważniejszy polityk Słowacji. Kraj samodzielnie istnieje od 33 lat, odkąd łagodnie, aksamitnie rozwiódł się z Czechami. Z tego 13 lat ma za premiera Ficę. Stoi on teraz na czele czwartego rządu. I nie zamierza na tym kończyć.

Polityczny koniec wieszczono mu osiem lat temu, gdy Słowacją wstrząsnęły wielkie protesty wywołane zabójstwem dziennikarza Jána Kuciaka, w którego tekstach śledczych często występowało nazwisko Ficy. Robert Fico się jednak odrodził. Wygrał wybory w 2023 r., po przeszło trzech latach rządów różnorodnych partii, które łączyła niechęć do jego władzy, utożsamianej przez nie z korupcją i nadużyciami.