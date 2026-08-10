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Fico nie został nowym Orbánem Unii Europejskiej. Ale chciałby

Słowacja nie przejęła roli Węgier w blokowaniu sankcji wobec Rosji. Ale myślący o kolejnej kadencji premier Robert Fico łatwo poddaje się wpływom Kremla i Chin. A także dystansuje się od Donalda Trumpa.

Publikacja: 10.08.2026 05:00

Robert Fico

Robert Fico

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jerzy Haszczyński

Robert Fico to najważniejszy polityk Słowacji. Kraj samodzielnie istnieje od 33 lat, odkąd łagodnie, aksamitnie rozwiódł się z Czechami. Z tego 13 lat ma za premiera Ficę. Stoi on teraz na czele czwartego rządu. I nie zamierza na tym kończyć. 

Polityczny koniec wieszczono mu osiem lat temu, gdy Słowacją wstrząsnęły wielkie protesty wywołane zabójstwem dziennikarza Jána Kuciaka, w którego tekstach śledczych często występowało nazwisko Ficy. Robert Fico się jednak odrodził. Wygrał wybory w 2023 r., po przeszło trzech latach rządów różnorodnych partii, które łączyła niechęć do jego władzy, utożsamianej przez nie z korupcją i nadużyciami. 

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