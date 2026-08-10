Vikingur Ólafsson
Sławny Vikingur Ólafsson zagra w Polsce po raz pierwszy
Dawno nie było w Polsce takiego festiwalu, na którym niemal obok siebie wystąpiłyby: uważana za jedną z najlepszych orkiestr świata Royal Concertgebouw z Amsterdamu, czołowy zespół amerykański Pittsburgh Symphony Orchestra czy nie mniej prestiżowa Orchestre Symphonique de Montreal. A takie będą właśnie atrakcje 22. Festiwalu Chopin i Jego Europa.
Stwierdzenie to nie dotyczy zresztą wyłącznie życia festiwalowego w Polsce. Wystarczy spojrzeć na programy koncertów naszych filharmonii, by dostrzec, że ciągle jesteśmy w dolnym pułapie międzynarodowego życia muzycznego. Bardzo rzadko przyjeżdżają do nas zespoły czy wybitni dyrygenci, naprawdę liczący się w świecie.
Royal Concertgebouw
Orkiestra Royal Concertgebouw w swojej siedizbie w Amsterdamie
To, jak takich artystów udało się festiwalowi pozyskać, wyjaśnia „Rz” jego dyrektor Stanisław Leszczyński: – Dla nas zawsze najważniejszy jest Chopin, ale moim zdaniem bardziej istotne jest promowanie go w świecie poprzez Konkurs Chopinowski. Jego zwycięzcy natomiast nie od razu trafiają na agentów, którzy potrafiliby ich eksploatować w naprawdę prestiżowych miejscach i z prestiżowymi orkiestrami. Częściej trafiają do tych, którzy po prostu chcą szybko na nich zarobić. Zamarzył mi się więc mariaż muzycznego szczytu z naszymi laureatami, którzy muszą zrobić duży krok, by go osiągnąć. Chciałbym, by w Warszawie czołowe orkiestry zgadzały się grać z laureatami naszego konkursu w niezwykłej festiwalowej atmosferze.
W tym roku więc z orkiestrą Montrealu oba koncerty Chopina wykonają zdobywcy dwóch najważniejszych nagród Konkursu z 2025 r.: Eric Lu oraz Kevin Chen. Natomiast z symfonikami z Pittsburgha wystąpi zawsze żywiołowo w Polsce witany triumfator sprzed pięciu lat Bruce Liu. Ponieważ już wielokrotnie był u nas oczekiwany jako specjalista od Chopina, tym razem zaprezentuje się w wirtuozowskiej „Rapsodii na temat Paganiniego” Rachmaninowa.
Eric Lu
Dodajmy do tej listy rewelację ostatniego Konkursu Chopinowskiego, 17-letnią przed rokiem Tianayo Liu. Młodziutka Chinka, studiująca zresztą nadal w Polsce, wystąpi z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Samodzielne recitale przygotowują też inni konkursowi laureaci z 2025 r.: Zitong Wang i Vincent Ong.
Zagraniczne orkiestry przyjeżdżają do Warszawy również z utworami Grażyny Bacewicz (Concertgebouw), Krzysztofa Pendereckiego (Montreal) i Karola Szymanowskiego (Pittsburgh). Muzyka polska – ta znana, a jeszcze bardziej ta zapomniana – zawsze jest punktem obowiązkowym festiwalowego programu i to w wyjątkowych wykonaniach.
Chouchane Siranossian
– Cieszę się bardzo z występu skrzypaczki Chouchane Siranossian z kolejnym laureatem Konkursu Chopinowskiego Martinem Garcią Garcią, którego znamy z zupełnie innego krajobrazu muzycznego – zapowiada Stanisław Leszczyński. – Chyba po raz pierwszy usłyszymy teraz „Gran Duo” skomponowane przez ucznia Chopina, Karola Mikulego. O umieszczenie na festiwalu tego utworu poprosiła mnie sama Siranossian, której ojciec jest wielkim fanem twórczości Mikulego. Ma wszystkie możliwe do zdobycia nuty jego kompozycji. Postawił wręcz warunek, że jeden z nich córka musi wykonać w Warszawie. Nie musiała mnie przekonywać do tego pomysłu.
Koreańska skrzypaczka Bomsori Kim wykona z orkiestrą Filharmonii Narodowej koncert Mieczysława Karłowicza. Rozmowy z tą artystką trwały od kilku lat, ale wszystko wskazuje na to, że zakończą się nie tylko podczas tego festiwalowego wieczoru, bo w planach jest nagranie tego utworu dla Deutsche Grammophon.
Bomsori Kim
Inny duży projekt nagraniowy, związany z festiwalem, finalizuje z kolei NIFC. – Po raz pierwszy po płytach Krystiana Zimermana powstanie nagranie wszystkich koncertów fortepianowych Beethovena dokonane przez polskiego pianistę, na dodatek na instrumentach historycznych – zapowiada Stanisław Leszczyński. – Zrealizuje to Tomasz Ritter, który teraz zagra z {oh!} Orkiestrą ostatni, V koncert Beethovena.
Mocniejsza niż w poprzednich latach obecność dużych zespołów sprawiła, że będzie nieco mniej, bo 16 koncertów. Stanisław Leszczyński przyznaje, że przez lata nie zdecydował się, by kosztem muzyki kameralnej i recitali solowych zdobyć się na obecność sławnych orkiestr. Tę zmianę postanowił obecnie zniwelować recitalami wielkich indywidualności pianistycznych, takich jak Mikhail Pletnev, a przede wszystkim Andras Schiff. Zapowiedź występu tego węgierskiego pianisty zawsze elektryzuje publiczność na całym świecie.
Andras Schiff
Andras Schiff sam decyduje o wyborze utworów. Co więcej, sam też zapowiada je podczas recitalu. – Nadal nie wiemy, co i na czym zagra – zdradza dyr. Leszczyński. – Zadeklarował, że będzie to recital na fortepianie historycznym, ale nie wiemy, który instrument wybierze i czy zagra też na fortepianie współczesnym. Wszystko zależy od tego, na jakie utwory ostatecznie się zdecyduje.
Oprócz pianistycznych legend będą pianiści najbardziej dziś rozchwytywani. Należy do nich przede wszystkim Islandczyk Vikingur Ólafsson, zdobywca nagrody Grammy w 2025 r. za album z „Wariacjami Goldbergowskimi” Bacha.
W Polsce nigdy dotąd nie występował, teraz przyjeżdża z Concertgebouw, by zagrać V Koncert Beethovena, ale na fortepianie współczesnym. Ogromną popularność zyskał w ostatnich latach także 29-letni Francuz Alexandre Kantorov, solista w jednym z dwóch wieczorów Pittsburgh Symphony Orchestra. Zagra I koncert Brahmsa.
Tegoroczny festiwal potrwa od 23 sierpnia do 6 września. Szczegółowe informacje o programie, artystach i biletach: https://festiwal.nifc.pl/pl.
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