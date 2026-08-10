Nieśmiertelność od wieków fascynuje ludzi i stale powtarza się jako motyw w mitologii, literaturze oraz nauce. Okazuje się, że w naturze istnieje organizm, który ma niezwykłą zdolność oszukiwania śmierci. Jak opisuje The Guardian, chodzi o niewielką meduzę Turritopsis dohrnii. Mierzy ona zaledwie kilka milimetrów i występuje m.in. w Morzu Śródziemnym, Atlantyku, u wybrzeży Japonii, Panamy i Brazylii. Choć wygląda niepozornie, wyróżnia się zdolnością, której nie zaobserwowano u innych znanych gatunków meduz.

Reklama Reklama

Zamiast umrzeć, wraca do młodocianej formy

Większość meduz rozpoczyna życie jako larwy, które następnie przekształcają się w polipy. Z nich powstają pływające osobniki, które z czasem dorastają. Po rozmnożeniu meduzy stopniowo tracą zdolność poruszania, rozpadają się i umierają. Turritopsis dohrnii jest jednak w stanie odwrócić ten proces.

Jeśli meduza zostanie zraniona, zabraknie jej jedzenia, będzie narażona na wysoką temperaturę, substancje chemiczne lub inne niekorzystne warunki, opada na dno i wygląda, jakby umierała. Następnie kurczy się i w ciągu 24–48 godzin przekształca w nowy polip. Z niego ponownie rozwija się meduza posiadająca dokładnie ten sam materiał genetyczny. Proces ten nazywany jest transdyferencjacją komórkową. Jak podkreślają naukowcy, jest to jedna z najbardziej niezwykłych sztuczek natury.

Nieśmiertelność ma jednak swoje granice

W warunkach laboratoryjnych meduza może teoretycznie powtarzać swój cykl życia bez końca. Nie oznacza to jednak, że jest całkowicie odporna na śmierć. W środowisku naturalnym może zostać zjedzona przez drapieżnika, co uniemożliwi jej regenerację. Na świecie występuje osiem gatunków należących do rodzaju Turritopsis, ale tylko Turritopsis dohrnii posiada tę niezwykłą zdolność.