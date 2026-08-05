Specjalna karta seniora umożliwia oddawanie zużytego oleju spożywczego bez konieczności korzystania z aplikacji mobilnej
Wspomniane urządzenia, zwane olejomatami, przeznaczone są do zbiórki oleju spożywczego pozostałego po smażeniu np. pączków, frytek czy mięsa. Zebrany w ten sposób olej trafia następnie do dalszego przetwarzania i jest wykorzystywany m.in. do produkcji biopaliw. Zużyty olej spożywczy nie powinien natomiast być wylewany do toalety czy zlewu, ponieważ może powodować awarie kanalizacji oraz zwiększać koszty oczyszczania ścieków. Nie powinien również trafiać do pojemnika na odpady zmieszane.
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Do niedawna korzystanie z systemu umożliwiającego zbiórkę zużytego oleju spożywczego wymagało smartfona z dostępem do internetu. Aby pobrać z olejomatu pustą butelkę, a następnie oddać ją po napełnieniu zużytym olejem spożywczym, należało najpierw zainstalować na smartfonie specjalną aplikację, a następnie zeskanować wygenerowany za jej pośrednictwem kod QR.
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Dotychczasowy sposób obsługi olejomatów wymagający korzystania z aplikacji mobilnej sprawiał, że wiele osób – zwłaszcza starszych – nie mogło oddać zużytego oleju. W związku z tym operator systemu, aby zwiększyć jego dostępność, zdecydował się wprowadzić specjalną kartę seniora. Chęć jej otrzymania należy zgłosić bezpośrednio do operatora systemu lub do gminy, która uczestniczy w projekcie. Wystarczy podać podstawowe dane do rejestracji. Karta jest od razu gotowa do użycia, a jej obsługa jest bardzo prosta.
„To rozwiązanie zostało stworzone z myślą o osobach, które nie korzystają z nowych technologii, a mimo to chcą w prosty sposób oddawać zużyty olej i dbać o środowisko” – czytamy na stronie internetowej operatora.
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Karta seniora wyglądem przypomina tę do bankomatu. Jest dwustronna i posiada dwa kody. Pierwszy z nich umożliwia pobranie pustej butelki, natomiast drugi – zwrot butelki zawierającej zużyty olej.
Aby skorzystać z olejomatu, wystarczy zeskanować kod przeznaczony do pobrania butelki. Następnie, chcąc oddać butelkę napełnioną zużytym olejem, należy zeskanować drugi z kodów znajdujących się na karcie. Tym samym, jak podkreśla operator systemu, zwrot zużytego oleju spożywczego za pośrednictwem karty seniora nie wymaga telefonu i instalowania aplikacji mobilnych. Obsługa olejomatu za pomocą karty seniora jest szybka i intuicyjna.
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