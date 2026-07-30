Osoby w średnim i starszym wieku bardzo często budzą się przed dźwiękiem budzika. Badania pokazują, że zjawisko nie jest związane ze zmianą zapotrzebowania na sen. To pozostaje na podobnym poziomie przez większą część dorosłego życia i zwykle wynosi od siedmiu do dziewięciu godzin. Zmienia się natomiast moment, w którym organizm wysyła sygnał, że pora zasnąć lub rozpocząć dzień. Odpowiada za to rytm dobowy, czyli wewnętrzny zegar regulujący między innymi temperaturę ciała, poziom energii oraz wydzielanie hormonów.

Reklama Reklama

Jak zmienia się sen wraz z wiekiem?

Naukowcy mówią o tak zwanym przesunięciu fazy snu. Oznacza to, że starsze osoby wcześniej odczuwają senność, a rano szybciej się budzą. Ktoś, kto zasypia około godziny 21, może po ośmiu lub dziewięciu godzinach snu być całkowicie wypoczęty już o 5 rano.

Well.pl pisze również, że jednocześnie wraz z wiekiem kurczy się czas snu głębokiego, podczas którego zachodzą procesy regeneracyjne. U starszych osób sen w większości składa się z lekkich faz, przez co łatwo wybudzają ich odgłosy ulicy, śpiew ptaków, potrzeba skorzystania z toalety lub ból. Po takim przebudzeniu trudno im ponownie zasnąć.

Kolejną kwestią jest to, że z wiekiem soczewka oka staje się mniej przejrzysta i przepuszcza mniej światła, zwłaszcza niebieskiego, które wpływa na rytm snu i czuwania. Wiele starszych osób ma również problem z zaćmą, która może dodatkowo ograniczać ilość światła docierającego do siatkówki. Mózg odbiera wtedy sygnał, który interpretuje jako wcześniejsze zakończenie dnia, szybciej rozpoczyna więc produkcję melatoniny.

Kiedy wcześniejsze pobudki powinny niepokoić?

Warto mieć na uwadze fakt, że skłonność do wcześniejszych pobudek nie zawsze da się wytłumaczyć naturalnym starzeniem. U niektórych osób może być to objaw bezsenności. Nasz sen mogą zakłócać np. choroby serca, cukrzyca, problemy z oddychaniem, przewlekły ból oraz niektóre leki. Jeśli przedwczesne pobudki pojawiły się nagle, powodują zmęczenie lub sprawiają, że nocny odpoczynek przestał być regenerujący, warto skonsultować się ze specjalistą.

Zegar biologiczny można wspierać m.in. dzięki porannej ekspozycji na naturalne światło, aktywności fizycznej i zachowaniu stałego rytmu. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku osób, które przeszły na emeryturę, przez co zmienił się ich rozkład dnia.