Jak informuje portal Well.pl, synestezja to zjawisko neurologiczne, w którym pobudzenie jednego zmysłu automatycznie wywołuje dodatkowe wrażenie związane z innym zmysłem. Dźwięk może więc kojarzyć się z określoną barwą, litera z kolorem, a wypowiedziane słowo ze smakiem. Tego typu reakcje zachodzą nieświadomie i zazwyczaj pozostają niezmienne przez całe życie.

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Synestezja jest niezwykle rzadkim zjawiskiem

Według danych przywoływanych przez portal Science Alert, synestezja może dotyczyć od 1 do 4 proc. populacji. Choć czasami przedstawia się ją jako niezwykły talent lub supermoc, naukowcy podkreślają, że nie jest zaburzeniem. Pokazuje przede wszystkim, jak różnorodnie może funkcjonować ludzki mózg i jak silnie mogą być ze sobą połączone poszczególne zmysły.

Jedną z najczęstszych odmian jest synestezja grafem–kolor. Osoba, która jej doświadcza, może postrzegać określone litery i liczby przez pryzmat kolorów, zawsze tych samych. Dla jednych litera „A” będzie na przykład czerwona, a liczba „5” zielona. Istnieją również inne odmiany tego zjawiska. Dźwięki mogą wywoływać obrazy w postaci kolorowych linii, plam lub poruszających się kształtów. W synestezji leksykalno-smakowej słowa mają natomiast określony smak.

Skąd bierze się synestezja?

Jak wyjaśnia portal Well.pl, naukowcy nie ustalili dotąd jednej przyczyny synestezji. Zjawisko może mieć podłoże genetyczne i częściej występuje u kobiet. Jedna z teorii zakłada, że mózgi synestetyków mają większą liczbę połączeń między obszarami odpowiedzialnymi za różne zmysły. Według innej, struktura ich mózgu jest podobna do tej, którą ma większość osób, ale niektóre ścieżki nerwowe są aktywowane znacznie silniej.

Badacze zauważają, że także osoby bez synestezji intuicyjnie łączą różne bodźce, na przykład wysokie dźwięki z jasnymi kolorami. U synestetyków takie skojarzenia są jednak na tyle intensywne, że stają się częścią świadomego doświadczenia.

Synestezja może sprzyjać kreatywności i częściej występuje wśród artystów, ale nie gwarantuje wyjątkowych zdolności. Dla większości synestetyków jest po prostu naturalnym sposobem odbierania świata, który towarzyszy im od dzieciństwa.