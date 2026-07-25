„Impresja, wschód słońca” Claude’a Moneta to jedno z najważniejszych dzieł impresjonizmu, od którego zresztą nazwę wziął cały kierunek w malarstwie. Obraz przedstawia zatokę portową w mieście Hawr o świcie i został prawdopodobnie namalowany w czasie jednej sesji. Dzieło, datowane na 1872 r., aktualnie znajduje się w Musée Marmottan w Paryżu.

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Naukowcy odkryli, o której godzinie Claude Monet rozpoczął malowanie obrazu „Impresja, wschód słońca”

Odkrycia dotyczącego prawdopodobnej godziny rozpoczęcia tworzenia przez Claude’a Moneta jednego ze swoich najważniejszych dzieł dokonał zespół naukowców, w skład którego wchodzili inżynierowie, astrofizycy, archiwiści i historycy sztuki.

Jak przypomina Well.pl, badacze ustalili, że artysta rozpoczął malowanie obrazu o godz. 7.35 rano 13 listopada 1872 r.

Odkrycie dotyczące godziny powstania obrazu „Impresja, wschód słońca”. To wykorzystali badacze

Naukowcy, aby odkryć prawdopodobną godzinę namalowania obrazu „Impresja, wschód słońca”, odtworzyli wszystkie okoliczności, które mogły towarzyszyć tej czynności.

W swojej pracy wykorzystali rękopisy samego artysty, a także plany katastralne z czasów Napoleona oraz dawne almanachy handlowe. Przeprowadzili również analizę geograficzno-astronomiczną. Ponadto przyjrzeli się danym meteorologicznym, tabelom pływów oraz kątowi padania światła o wschodzie słońca.

Dokładną godzinę rozpoczęcia pracy nad obrazem udało się ustalić, jak przypomina Well.pl, fizykowi i astronomowi profesorowi Donaldowi W. Olsonowi. Naukowiec zauważył, że słońce na obrazie unosi się jedynie od 2 do 3 stopni ponad linią horyzontu. To natomiast sugeruje, że od wschodu minęło od 20 do 30 minut. W ustaleniach pomógł także azymut słońca, czyli jego pozycja względem geograficznego wschodu. Okazało się, że na obrazie azymut ten mieścił się w przedziale od 123 do 127 stopni, co pozwoliło określić prawdopodobny miesiąc.

„Niezależnie jednak od dnia, wiadomo było, że malarz rozpoczął pracę bardzo wcześnie, tuż po wschodzie słońca, gdzieś pomiędzy 7:35 a 8:10 rano” – przypomina Well.pl.

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