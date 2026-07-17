Efekt ten nie występuje jednak w przypadku twarzy dzieci, co sugeruje, że zgodność między twarzą a imieniem rozwija się wraz z wiekiem.

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Imię może wpływać na wygląd jego posiadacza, wykazali badacze

Do takich wniosków doszli izraelscy naukowcy po serii badań przeprowadzonych w 2024 r., których wyniki opublikowali w czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

W jednym z nich uczestnicy zostali poproszeni o dopasowanie twarzy dorosłych i dzieci do ich poprawnych imion. Okazało się, że uczestnicy osiągnęli wyniki lepsze niż przy losowym typowaniu w przypadku twarzy dorosłych, ale już nie w przypadku dzieci. Wyniki te sugerują, że z czasem zaczynamy stopniowo upodabniać się do swojego imienia, a nie że po prostu otrzymujemy odpowiednie imię w chwili narodzin.

W innym badaniu naukowcy wykorzystali uczenie maszynowe do oceny podobieństwa twarzy imienników w porównaniu z osobami o innym imieniu. Okazało się, że ci pierwsi wykazywali większe podobieństwo twarzy, ale nie dotyczyło to dzieci. Jest to zgodne z tezą, że dopiero z biegiem czasu zaczynamy „przypominać” nasze imiona.

W jeszcze innym z serii badań okazało się, że sztucznie postarzane zdjęcia twarzy dzieci nie wykazują efektu dopasowania do imion, jaki można zaobserwować w przypadku prawdziwych twarzy osób dorosłych. Świadczy to o tym, że obserwowanego zjawiska nie tłumaczy sam proces biologicznego starzenia się. Najistotniejsze, zdaniem badaczy, są wieloletnie doświadczenia społeczne oraz sposób, w jaki dana osoba funkcjonuje w swoim otoczeniu.

Dopiero z czasem zaczynamy upodabniać się do swoich imion

– Wyniki te sugerują, że zgodność między wyglądem twarzy a imieniem nie jest wrodzona, lecz rozwija się wraz z dojrzewaniem. Wydaje się, że ludzie mogą z czasem zmieniać swój wygląd, aby dostosować się do oczekiwań kulturowych związanych z ich imieniem – wyjaśniła Ruth Mayo z Uniwersytetu Hebrajskiego, jedna z autorek badań cytowana przez serwis EurekAlert!.

Ta samospełniająca się przepowiednia podkreśla ogromny wpływ czynników społecznych, zauważyła badaczka. Odkrycia sugerują, że nawet pozornie przypadkowe etykiety, takie jak imiona, mogą kształtować nasz wygląd w subtelny, ale mierzalny sposób.

Prof. Ruth podkreśliła, że konieczne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć mechanizmy stojące za efektem kojarzenia twarzy z imionami oraz jego szersze implikacje.