To pierwsze w swoim rodzaju badanie przeprowadzone przez naukowców z Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku. Jego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Communications Medicine”.

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– Wiele badań dotyczących otyłości skupia się przede wszystkim na diecie i aktywności fizycznej i to właśnie te czynniki kształtują kierunek tych badań. Wiele z nich może nie uwzględniać czynników środowiskowych, w tym zanieczyszczeń powietrza. Nasze badanie jest nowatorskie, ponieważ pokazuje, że wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza we wczesnym okresie życia może powodować większe trudności z samoregulacją, co przyczynia się do przyrostu masy ciała – powiedział Jamil Lane, jeden z autorów badania cytowany przez serwis The Guardian.

Naukowcy zbadali wpływ zanieczyszczonego powietrza na dzieci

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące grupy 434 dzieci urodzonych głównie w latach 2007–2008 w Meksyku, które biorą udział w długoterminowym badaniu zdrowotnym. Stworzyli model poziomu stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w okresie ciąży oraz pierwszego roku życia dzieci, czyli w czasie uznawanym za wyjątkowo istotny dla rozwoju mózgu.

Następnie, gdy dzieci te były w wieku od czterech do ośmiu lat, badacze ocenili je pod kątem impulsywności oraz wskaźników otyłości.

Badanie, jak wskazują jego autorzy, ma pewne ograniczenia, w tym niewielką liczebność populacji oraz ograniczoną liczbę zmiennych towarzyszących.

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Zanieczyszczenie powietrza może powodować otyłość u dzieci, dowiedli naukowcy

Okazało się, że grupa, w której stwierdzono najwyższy poziom narażenia na PM2,5, charakteryzowała się dużą impulsywnością, co odzwierciedlało istotne deficyty w zakresie kontroli hamującej. Zmiany te powiązano następnie z większym poziomem tkanki tłuszczowej i wyższym wskaźnikiem BMI.

„Nasze badanie pokazuje, że większe narażenie na PM2,5 w pierwszym roku życia wiąże się ze zmianami w funkcjonowaniu kontroli hamowania w dzieciństwie. Efekt ten wynika prawdopodobnie ze zmienionych zachowań żywieniowych związanych z kontrolą hamowania, które są kształtowane we wczesnym okresie życia” – zauważają autorzy badania.

W związku ze swoim odkryciem zalecają rodzicom, aby w trakcie aktywności na zewnątrz ze swoimi dziećmi unikali miejsc o dużym natężeniu ruchu oraz pozostawali w domu w przypadku złej jakości powietrza. Badacze podkreślają jednocześnie, że jednostki nie są w stanie samodzielnie w pełni zabezpieczyć się przed skutkami zanieczyszczenia powietrza. Konieczna jest zmiana polityki oraz podnoszenie świadomości społecznej.