Trzyletnie badanie przeprowadzone z udziałem około 4 000 osób dowodzi, że poprawa zdrowia mózgu nie ma górnej granicy wieku, o ile aktywnie się o zdolności poznawcze dba. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Nature Scientific Reports”.

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Proces starzenia nie musi zmniejszać funkcji poznawczych mózgu. Przełomowe badanie

Jak podaje portal EurekAlert, opublikowane niedawno badanie przeprowadzone przez naukowców z Center for BrainHealth przy University of Texas w Dallas, stanowi przełom w postrzeganiu rozwoju naszego umysłu. Ujawnia bowiem, że pogarszanie się funkcji poznawczych nie jest nieuchronną częścią starzenia się. Autorzy wykazali, że dorośli w każdym wieku – od 19 do 94 lat – mogą w mierzalny sposób poprawić wydajność swojego mózgu poprzez ciągłe i ukierunkowane praktyki prozdrowotne.

W ramach badania monitorowano uczestników za pomocą wskaźnika BrainHealth Index (BHI) – pierwszej tego typu wielowymiarowej metryki mierzącej holistyczną kondycję mózgu. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, zaprojektowanych jedynie do wykrywania deficytów lub chorób, BHI rejestrował potencjał wzrostu całościowo, z uwzględnieniem trzech kluczowych filarów: przejrzystości (zdolności myślenia), relacyjności (poczucie celu społecznego) oraz równowagi emocjonalnej (odporność psychiczna).

Badanie to zostało przeprowadzone w ramach The BrainHealth Project – zakrojonej na szeroką skalę inicjatywy badawczej sprawdzającej, w jaki sposób zdrowie mózgu może być wzmacniane i optymalizowane przez całe życie. Zadania dostarczane online lub poprzez aplikację, łączą trening strategii mózgowych, wskazówki dotyczące stylu życia, spersonalizowany coaching oraz bieżące śledzenie wyników za pomocą BrainHealth Index.

Wykorzystanie platformy cyfrowej pozwala przenieść wiedzę naukowców do rzeczywistych warunków, docierając do ludzi w 50 stanach USA i ponad 60 krajach świata. Celem jest zmiana w zdrowiu publicznym w kierunku proaktywnej poprawy wydajności mózgu na skalę globalną.

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Najważniejsze wnioski z badań. Brak górnej granicy wieku jeśli chodzi o rozwój zdolności poznawczych mózgu

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu pozwoliły na wyciągnięcie kilku kluczowych wniosków. Naukowcy dostrzegli prawidłowości takie, jak:

Brak górnej granicy poprawy: zaobserwowano znaczące zyski w zdrowiu mózgu we wszystkich grupach. Nawet osoby z najlepszymi wynikami wyjściowymi nadal rozwijały się przez ponad 1000 dni, co sugeruje, że nie istnieje znana granica optymalizacji mózgu;

Słabą kondycję mózgu można poprawić: uczestnicy, którzy rozpoczynali badanie z najniższymi wynikami bazowymi, wykazywali najwyższe tempo poprawy w czasie;

Małe zmiany nawyków mają ogromne znaczenie: zyski były bezpośrednio skorelowane z konsekwencją stosowania praktyk. Uczestnicy, którzy najczęściej angażowali się w 5–15-minutowy codzienny mikrotrening i wprowadzili prozdrowotne nawyki do swojego życia codziennego, osiągnęli najwyższe wyniki w zakresie zdrowia mózgu;

Uniwersalny potencjał w każdym wieku: młodsi dorośli odnotowali zyski równe tym obserwowanym u osób w wieku 70 i 80 lat, co obala mit, że proaktywne dbanie o zdrowie mózgu jest tylko dla seniorów.

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Naukowcy nie mają wątpliwości. Mózg nie jest definiowany przez wiek

Według naukowców badania niosą ogromny potencjał dla poprawy zdrowia publicznego.

– To badanie przypomina nam, że nasz mózg nie jest definiowany przez wiek, lecz przez możliwości. Ludzie już wydłużyli swoje życie. Teraz wydłużamy czas, w którym mózg może się rozwijać, zakłócając trajektorię spadku, która często zaczyna się już po trzydziestce. Prawdziwą obietnicą dłuższego życia jest bowiem mózg, który pozwala nam rozwijać się z roku na rok – powiedziała dr Sandra Bond Chapman, dyrektor Center for BrainHealth i profesor na UT Dallas.

Badanie podkreśla także efekt odbicia, pokazując, jak ludzie wykorzystywali strategie poznawcze, aby utrzymać zdrowie mózgu podczas poważnych sytuacji stresowych, takich jak choroba osobista, utrata pracy czy opieka nad bliskimi. Dowodzi to, że zdrowie mózgu nie jest stanem stałym – można je trenować, zmieniać i kontrolować za pomocą sprawdzonych narzędzi.

– Każdy mózg jest tak unikalny jak odcisk palca i ma potencjał do wzrostu – powiedziała dr Lori Cook, dyrektor ds. badań klinicznych w Center for BrainHealth. – Odchodząc od rozwiązań uniwersalnych, dajemy ludziom spersonalizowany plan działania i sprawczość, by mogli nieustannie inwestować w zdrowie i wydajność swojego mózgu – dodała.