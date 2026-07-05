Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej w badaniu opisanym na łamach magazynu „Frontiers in Veterinary Science” wykazali, że pogorszenie funkcji poznawczych u psów wiąże się z krótszą długością kroku. Zmiany szczególnie dotyczą przednich kończyn.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Zwierzęta 17 nietypowych objawów bólu u psów. Właściciele powinni zwrócić na nie uwagę Naukowcy zwracają uwagę na 17 zmian w zachowaniu psów, które mogą świadczyć o bólu. Nie są to typowe objawy kojarzone przez właścicieli z bólem u z...

Długość kroku a zdolności poznawcze u starszych psów. Naukowcy zbadali zagadnienie

– Wiemy, że u ludzi zmiany długości kroku wiązano z zaburzeniami funkcji poznawczych i demencją – przypomniała prof. Natasha Olby z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej, współautorka publikacji.

– Tego związku nie sprawdzano dotąd u psów, przeprowadziliśmy więc to badanie, aby przyjrzeć się problemowi – dodaje.

Analizie poddano 88 starszych psów w wieku średnio 12 lat. Zwierzęta co pół roku przechodziły badania fizykalne, neurologiczne i ortopedyczne, a także ocenę mobilności, badanie słuchu i badania krwi. Musiały np. zdać standaryzowany test funkcji poznawczych, a właścicieli proszono o wypełnianie specjalnych kwestionariuszy, w tym Canine Dementia Scale (CADES) – ankiety oceniającej skalę demencji u psów, oraz Canine Brief Pain Inventory (CBPI), czyli krótkiego kwestionariusza oceny bólu u czworonogów.

Specjalnie wyszkoleni eksperci oceniali ponadto długość kroków psów – zarówno dla kończyn przednich, jak i tylnych.

Pogorszenie funkcji poznawczych u psów wiąże się z krótszym krokiem – dowiedli naukowcy

Jak zauważono, zgłaszane przez właścicieli pogorszenie funkcji poznawczych psów wiązało się z krótszą długością kroku kończyn przednich. Wyższe wyniki w skali CADES także wiązały się ze zmniejszoną długością kroku, nawet po uwzględnieniu wieku oraz wskazujących poziom bólu wyników w kwestionariuszu CBPI.

Wzrost wyniku CADES o 10 punktów odpowiadał w przybliżeniu skróceniu długości kroku przednich kończyn o 1,2 proc. Jak dodają naukowcy, długość kroku tylnych łap nie korelowała ze zmianami funkcji poznawczych.

– Kończyny piersiowe odgrywają kluczową rolę w hamowaniu i stabilizacji postawy, natomiast miedniczne działają głównie jak napęd – wyjaśnia dr Olby. – Ruch kończyn piersiowych prawdopodobnie pozostaje pod większym wpływem kory mózgowej niż ruch kończyn miednicznych i może być bardziej wrażliwy na zaburzenia świadomości wzrokowej lub przestrzennej.

– Nasze wyniki pokazują, że pogorszenie funkcji poznawczych ma niewielki wpływ na długość kroku i może służyć jako wczesny wskaźnik pogorszenia sprawności funkcjonalnej u starzejących się psów – mówi dr Olby.

Jak podkreślają badacze, sama długość kroku nie wystarcza jako narzędzie diagnostyczne, jednak może być przydatna w tworzeniu szerszego obrazu stanu funkcji poznawczych psa. Warto więc pod tym kątem obserwować starzejące się zwierzę. – Nasze wyniki pokazują, że pogorszenie funkcji poznawczych ma niewielki wpływ na długość kroku i może służyć jako wczesny wskaźnik pogorszenia sprawności funkcjonalnej u starzejących się psów. Może też być użytecznym markerem ogólnej trajektorii zdrowia konkretnego psa, jeśli jest monitorowane w czasie – podsumowuje ekspertka.