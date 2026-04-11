Starzenie się psa to dla wielu właścicieli trudny moment. Z biegiem lat u wielu czworonogów pojawiają się problemy ze stawami, spadek energii oraz choroby przewlekłe, co wiąże się z koniecznością coraz częstszych wizyt u weterynarza. Stąd pojawił się pomysł stworzenia tabletki, która miałaby wpływać nie na pojedyncze schorzenia, lecz na sam proces starzenia.

Reklama Reklama

Amerykański „Newsweek” informuje, że właśnie nad takim rozwiązaniem pracuje firma biotechnologiczna Loyal z San Francisco. Stworzony przez nią preparat o nazwie LOY-002 ma być przeznaczony dla starszych psów i według wstępnych testów może nie tylko wydłużyć życie zwierzęcia, ale też zwiększyć liczbę lat przeżytych w dobrym zdrowiu.

Jak ma działać lek, który opóźni starzenie się psów?

LOY-002 to tabletka o smaku wołowiny. Lek będzie wydawany na receptę i przeznaczony dla psów w wieku co najmniej 10 lat i ważących ponad 6 kilogramów. Substancje zawarte w tabletce wpływają na hormon IGF-1, który odgrywa istotną rolę we wzroście i metabolizmie. Hormon jest potrzebny szczeniętom do rozwoju, ale w późniejszym wieku jego wyższy poziom może wiązać się z szybszym starzeniem komórek. Dotyczy to zwłaszcza ras średnich i dużych, które zazwyczaj żyją krócej niż małe psy.

Twórcy leku zakładają, że ograniczenie działania IGF-1 pozwoli spowolnić biologiczny zegar psa, potencjalnie zmniejszając ryzyko chorób związanych z wiekiem i wydłużając życie. Wstępne testy sugerują, że lek może wydłużyć życie psa o kilka lat.

Na jakim etapie są prace nad lekiem opóźniającym starzenie się psów?

Preparat nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży, ale przeszedł już dwa z trzech głównych etapów procedury regulacyjnej prowadzonej przez amerykańskie Centrum Medycyny Weterynaryjnej działające przy FDA, czyli amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.

Producent liczy, że jeśli uzyska ostateczną zgodę, lek trafi na rynek przed końcem 2026 roku. Jeśli tak się stanie, będzie to pierwszy lek oficjalnie zatwierdzony w celu spowalniania procesu starzenia u zwierzęcia.