Trwają prace nad tabletką, która może wydłużyć życie starszych psów
Starzenie się psa to dla wielu właścicieli trudny moment. Z biegiem lat u wielu czworonogów pojawiają się problemy ze stawami, spadek energii oraz choroby przewlekłe, co wiąże się z koniecznością coraz częstszych wizyt u weterynarza. Stąd pojawił się pomysł stworzenia tabletki, która miałaby wpływać nie na pojedyncze schorzenia, lecz na sam proces starzenia.
Amerykański „Newsweek” informuje, że właśnie nad takim rozwiązaniem pracuje firma biotechnologiczna Loyal z San Francisco. Stworzony przez nią preparat o nazwie LOY-002 ma być przeznaczony dla starszych psów i według wstępnych testów może nie tylko wydłużyć życie zwierzęcia, ale też zwiększyć liczbę lat przeżytych w dobrym zdrowiu.
Czytaj więcej
Choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie, a zawały stanowią dużą część tych przypadków, przy czym rzadko pojawiają się zni...
LOY-002 to tabletka o smaku wołowiny. Lek będzie wydawany na receptę i przeznaczony dla psów w wieku co najmniej 10 lat i ważących ponad 6 kilogramów. Substancje zawarte w tabletce wpływają na hormon IGF-1, który odgrywa istotną rolę we wzroście i metabolizmie. Hormon jest potrzebny szczeniętom do rozwoju, ale w późniejszym wieku jego wyższy poziom może wiązać się z szybszym starzeniem komórek. Dotyczy to zwłaszcza ras średnich i dużych, które zazwyczaj żyją krócej niż małe psy.
Czytaj więcej
Naukowcy zwracają uwagę na 17 zmian w zachowaniu psów, które mogą świadczyć o bólu. Nie są to typowe objawy kojarzone przez właścicieli z bólem u z...
Twórcy leku zakładają, że ograniczenie działania IGF-1 pozwoli spowolnić biologiczny zegar psa, potencjalnie zmniejszając ryzyko chorób związanych z wiekiem i wydłużając życie. Wstępne testy sugerują, że lek może wydłużyć życie psa o kilka lat.
Preparat nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży, ale przeszedł już dwa z trzech głównych etapów procedury regulacyjnej prowadzonej przez amerykańskie Centrum Medycyny Weterynaryjnej działające przy FDA, czyli amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.
Producent liczy, że jeśli uzyska ostateczną zgodę, lek trafi na rynek przed końcem 2026 roku. Jeśli tak się stanie, będzie to pierwszy lek oficjalnie zatwierdzony w celu spowalniania procesu starzenia u zwierzęcia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas