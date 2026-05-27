Kontrakty na programy lekowe w 2026 r. są niższe niż nawet o 15. proc.
Jak podkreślają specjaliści, zbyt niskie kontrakty na nowe programy mogą uniemożliwiać realne włączanie pacjentów do terapii, mimo formalnej refundacji leków.
Jak podaje portal Rynek Zdrowia, sytuacja jest szczególnie niepokojąca w neurologii i chorobach rzadkich. W przypadku mukowiscydozy i rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) wartości kontraktów na programy lekowe są niższe nawet o 15 proc. niż rok temu.
W programie dotyczącym leczenia SMA wynoszą prawie o 94 mln zł mniej, a w leczeniu chorych na mukowiscydozę o ponad 78 mln zł mniej.
– Z jednej strony jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, że pojawiają się nowe leki, którymi możemy leczyć naszych chorych, ale obawiam się, że zbliża się taki moment, kiedy jako środowisko nie damy rady zaabsorbować kolejnego programu lub kolejnych pacjentów w programie – mówi portalowi prof. Anna Kostera Pruszczyk, kierowniczka Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Czytaj więcej
W aplikacji mojeIKP udostępniono nową funkcję, która umożliwia szybkie sprawdzenie, czy osoba udzielająca porad zdrowotnych posiada uprawnienia do...
Specjaliści podkreślają, że mimo że w ostatnich latach udało się nadgonić zaległości refundacyjne w zakresie nowych terapii, to teraz zaczynają pojawiać się problemy z dostępnością do nich.
– Mamy obecnie w neurologii ponad 20 programów lekowych, dobrze skonstruowanych, szerokich, z innowacyjnymi terapiami, natomiast jest jeden podstawowy problem – finansowanie. Mam wrażenie, że w wielu naszych programach lekowych już doszliśmy do ściany – powiedziała prof. Alina Kułakowska, prezeska Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, cytowana przez portal Rynek Zdrowia.
NFZ tłumaczy, że wartość finansowanych w danym roku świadczeń w ramach programów lekowych jest zależna od poziomu środków zapisanych na ten cel w planie finansowym NFZ. Tymczasem Fundusz zmaga się w tym roku z dziurą budżetową szacowaną na 23 mld zł.
Czytaj więcej: Terapia za milion, kontrakt z NFZ na 200 tys. zł. Neurolodzy: doszliśmy do ściany
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas